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El sueño mundialista de Bolivia se pone a prueba ante Surinam en el Repechaje

El conjunto del Altiplano busca dar el primer paso hacia la cita de 2026 en Monterrey. Tras una histórica eliminatoria en la que superó a potencias regionales, se mide ante la revelación de la Concacaf por un lugar en la final contra Irak.