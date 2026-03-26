El sueño mundialista de Bolivia se pone a prueba ante Surinam en el Repechaje
El conjunto del Altiplano busca dar el primer paso hacia la cita de 2026 en Monterrey. Tras una histórica eliminatoria en la que superó a potencias regionales, se mide ante la revelación de la Concacaf por un lugar en la final contra Irak.
Este jueves, desde las 19 (hora de Argentina), se enfrentará a su par de Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey. Credito: REUTERS/Raquel Cunha
La selección de Bolivia se encuentra ante una cita con la historia. Este jueves, desde las 19 (hora de Argentina), se enfrentará a su par de Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey, México, en el marco de las semifinales del Repechaje Intercontinental para la Copa del Mundo 2026.
El equipo boliviano llega a esta instancia con el envión de una campaña memorable en las Eliminatorias Sudamericanas, donde cosechó 20 unidades y finalizó en la séptima posición, dejando en el camino a selecciones como Venezuela, Perú y Chile.
Este jueves, desde las 19 (hora de Argentina), se enfrentará a su par de Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey. Credito: REUTERS/Raquel Cunha
De superar esta llave, el equipo del Altiplano quedaría a un solo paso de regresar a la máxima cita del fútbol tras su última participación en Estados Unidos 1994.
Para Bolivia, clasificar significaría su cuarta presencia mundialista (tras Uruguay 1930, Brasil 1950 y la mencionada de 1994), con el desafío pendiente de lograr su primera victoria en un torneo de esta magnitud.
Por su parte, Surinam llega como la "cenicienta" del certamen, tras una clasificación agónica en la Concacaf gracias a su diferencia de gol sobre Honduras.
Amistosos de élite: Brasil y Colombia se miden ante potencias europeas
Mientras el Repechaje define los últimos cupos, otras selecciones de la Conmebol aprovechan la fecha FIFA para medirse con rivales de primer nivel mundial en territorio estadounidense.
Este jueves, desde las 19 (hora de Argentina), se enfrentará a su par de Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey. Credito: REUTERS/Raquel Cunha
Brasil vs. Francia: La "Canarinha" protagonizará un duelo de alto voltaje frente al combinado galo. El partido se disputará a las 17 en Massachusetts.
Colombia vs. Croacia: El equipo de Néstor Lorenzo continúa su preparación enfrentando a los experimentados croatas. La cita es a las 20:30 en Orlando, Florida.
Estos encuentros contrastan con la agenda de la Selección Argentina, marcando una exigencia superior para brasileños y colombianos en la previa de la cita mundialista de 2026.