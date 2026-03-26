Fórmula 1

"Queremos pelear por puntos con regularidad": la ambición de Colapinto para el GP de Japón

Luego de un sólido desempeño en China, el piloto argentino de Alpine desembarca en el exigente circuito de Suzuka. "El rendimiento en Shanghái motivó a todos en la fábrica; ahora queremos pelear adelante con regularidad", afirmó el joven de 22 años.