"Queremos pelear por puntos con regularidad": la ambición de Colapinto para el GP de Japón
Luego de un sólido desempeño en China, el piloto argentino de Alpine desembarca en el exigente circuito de Suzuka. "El rendimiento en Shanghái motivó a todos en la fábrica; ahora queremos pelear adelante con regularidad", afirmó el joven de 22 años.
Colapinto tras su primer punto con Alpine: "Buscamos más, queremos estar ahí con los equipos grandes". Credito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Franco Colapinto ya respira el clima del Gran Premio de Japón, la tercera cita de la temporada 2026 de Fórmula 1. El pilarense llega a territorio nipón con el envión anímico que significó su gran actuación en Shanghái, donde logró quebrar la racha y sumar su primer punto con la escudería Alpine tras finalizar en la décima posición.
A pesar de que un ingreso inoportuno del Safety Car y un roce con Esteban Ocon condicionaron lo que pudo ser un resultado aún más abultado, Colapinto se mostró optimista en la previa del fin de semana en Suzuka.
Colapinto tras su primer punto con Alpine: "Buscamos más, queremos estar ahí con los equipos grandes". Credito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
"Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo. Fue realmente positivo para mí y para el equipo volver a sumar", destacó el argentino en la conferencia de prensa oficial de la FIA.
El salto de Alpine
El rendimiento del monoplaza francés mostró una evolución notable respecto a la apertura en Melbourne. En China, Colapinto llegó a rodar en el lote de vanguardia durante los giros iniciales, peleando de igual a igual con las estructuras top de la parrilla.
Colapinto tras su primer punto con Alpine: "Buscamos más, queremos estar ahí con los equipos grandes". Credito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
"Fue un gran paso adelante que motivó a mucha gente en la fábrica. Se podía ver en sus caras cuando fui hace unos días; todos están contentos y queriendo más. Ese es el espíritu que necesitamos para pelear por puntos con regularidad", explicó Franco, subrayando la importancia de la consistencia para lo que resta del calendario.
El desafío de Suzuka
El Gran Premio de Japón presenta un reto inédito para Colapinto, ya que nunca ha competido en este trazado, famoso por sus curvas de alta velocidad y el icónico sector de las "S".
"Es un circuito nuevo para mí, muy diferente en términos de energía y carga aerodinámica. Suzuka es largo y de muy alta velocidad, lo que lo hace realmente distinto a China", analizó el piloto.
No obstante, mantuvo la cautela respecto al potencial del auto en este escenario: "Todavía necesitamos entender nuestras debilidades. Es un fin de semana nuevo para todos y habrá que esperar a los entrenamientos de mañana para saber dónde estamos parados".
La actividad en pista para el argentino comenzará este viernes (madrugada de Argentina) con las sesiones de prácticas libres, donde buscará una rápida adaptación a uno de los circuitos más técnicos y respetados del mundo.