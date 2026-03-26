La FIA ajusta la gestión energética antes de la clasificación en Suzuka

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció una modificación en los parámetros de gestión energética de los autos de Fórmula 1 de cara a la clasificación del Gran Premio de Japón, que se disputará este fin de semana en el circuito de Suzuka.
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La decisión se tomó luego de una serie de reuniones entre la FIA, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, a partir de las observaciones realizadas por los pilotos tras las primeras dos competencias del año.
En concreto, los fabricantes —Mercedes, Ferrari, Red Bull, Ford, Audi y Honda— acordaron de manera unánime reducir la recarga máxima de energía permitida en clasificación, que pasará de 9 a 8 megajulios.
Según explicó la FIA, este ajuste busca “mantener el equilibrio previsto entre el despliegue de energía y el rendimiento del piloto”, en un contexto donde la gestión energética cobra cada vez mayor protagonismo.
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El cambio implica que los pilotos utilizarán menos energía para recargar la batería en las rectas durante la clasificación. Como consecuencia, pasarán menos tiempo levantando el pie del acelerador, lo que podría traducirse en vueltas más exigentes desde el punto de vista conductivo.
En un comunicado oficial, el organismo señaló: “Este ajuste refleja los comentarios de pilotos y equipos, que han enfatizado la importancia de mantener la clasificación como un verdadero desafío de rendimiento”.
Además, la FIA remarcó que los primeros eventos bajo el reglamento técnico previsto para 2026 han sido “operativamente exitosos”, y que este tipo de modificaciones forman parte del proceso normal de optimización.
Finalmente, se anticipó que continuarán las conversaciones entre las partes involucradas, con nuevas reuniones previstas en las próximas semanas para seguir afinando el sistema de gestión energética.
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