GP de Japón

Colapinto en Suzuka: "Es un reto nuevo, pero el potencial está"

El piloto argentino desembarca en tierras niponas para la tercera cita del calendario 2026. Con el simulador de Enstone como aliado, Franco analiza el salto de calidad de su monoplaza y la complejidad técnica de un trazado que pisará por primera vez.