Abril sin Fórmula 1: ¿un dolor de cabeza para Red Bull y una oportunidad para el resto?

Este intervalo de cinco semanas entre las citas de Suzuka y Miami ha generado opiniones divididas en el paddock: mientras algunos ven una ventana de aire puro, para el equipo campeón podría significar "una pequeña desventaja".
La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Yeda, motivada por el conflicto bélico en Oriente Medio, ha alterado drásticamente el mapa de la temporada 2026.
Este intervalo de cinco semanas entre las citas de Suzuka y Miami ha generado opiniones divididas en el paddock: mientras algunos ven una ventana de aire puro, para el equipo campeón podría significar "una pequeña desventaja".
Tras un Gran Premio de China para el olvido, donde el RB22 mostró una preocupante falta de ritmo, el equipo de Milton Keynes llega a Japón con urgencias.
En Shanghái, tanto Max Verstappen como el joven Isack Hadjar se vieron superados por el Alpine de Pierre Gasly. La fiabilidad también encendió las alarmas: un problema de refrigeración en el ERS obligó al retiro del neerlandés cuando peleaba por el quinto puesto con Oliver Bearman.
"Necesitamos más agarre; todo se reduce a eso", sentenció Hadjar tras el fin de semana.
Aunque el francés admitió que el parón les da tiempo para introducir mejoras aerodinámicas, también señaló el lado negativo para el nuevo motorista del equipo: Red Bull Ford Powertrains. "Cuantas más carreras, más aprendemos. En ese sentido, el parón es una pequeña desventaja para nosotros", añadió.
En el box de Aston Martin, la situación es crítica. Las vibraciones de la nueva unidad de potencia Honda están dañando las baterías y generando preocupaciones por la salud física de los pilotos.
Para Mike Krack, director de operaciones en pista, el receso es un arma de doble filo: "No estar en pista ayuda a resolver problemas sin la intensidad del calendario, pero perdés la oportunidad de descubrir cosas nuevas en carrera".
La mirada está puesta en el mecanismo ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización).
Este sistema permite actualizaciones extra a los motoristas que estén entre un 2% y un 4% por debajo de la potencia del líder. Sin embargo, debido a las cancelaciones, la primera evaluación técnica —originalmente prevista para Miami— se postergaría hasta después del GP de Mónaco en junio, retrasando los planes de recuperación de Honda.
En la parte baja de la tabla, el respiro de abril es recibido con alivio. Williams, que arrastra retrasos desde la pretemporada y compite con un FW48 con exceso de peso, necesita cada minuto disponible.
James Vowles fue tajante: "Usaremos este tiempo para reducir la masa del coche de forma sensata. Los pilotos estarán en el simulador casi todos los días".
Similar es el panorama para Cadillac. La nueva escudería estadounidense aprovechó su debut con un concepto básico para cumplir los plazos, pero ahora necesita refinamiento. Valtteri Bottas celebró el intervalo: "Nos viene muy bien para resolver problemas iniciales y mejorar el rendimiento. El equipo viene trabajando a toda máquina y esto nos da un respiro necesario".