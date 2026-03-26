Homenaje a los héroes de Malvinas

La Copa del Mundo visitará a ex combatientes en Santa Fe

En el marco de la conmemoración del 2 de Abril, la Liga Profesional de Fútbol impulsó un emotivo reconocimiento a los Veteranos de Malvinas. En la sede del Fútbol Profesional, se confirmó que la réplica oficial de la Copa del Mundo llegará al Centro de Ex Combatientes de Santa Fe como parte de las actividades conmemorativas.