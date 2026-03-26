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Homenaje a los héroes de Malvinas

La Copa del Mundo visitará a ex combatientes en Santa Fe

En el marco de la conmemoración del 2 de Abril, la Liga Profesional de Fútbol impulsó un emotivo reconocimiento a los Veteranos de Malvinas. En la sede del Fútbol Profesional, se confirmó que la réplica oficial de la Copa del Mundo llegará al Centro de Ex Combatientes de Santa Fe como parte de las actividades conmemorativas.

Ariel Sclafani y Adolfo Schweighofer junto a la Copa del Mundo. Gentileza.Ariel Sclafani y Adolfo Schweighofer junto a la Copa del Mundo. Gentileza.
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Un momento cargado de emoción y significado se vivió en la sede de la Liga Profesional de Fútbol, donde se llevó adelante un reconocimiento especial a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, en la antesala de un nuevo 2 de Abril, fecha que convoca a la memoria colectiva de todo el país.

La iniciativa, impulsada por la Liga Profesional de Fútbol, adhiere a la realización de homenajes en todos los partidos de la Primera División, reafirmando el compromiso del deporte con la historia y con quienes defendieron la soberanía nacional.

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En ese contexto, se produjo un encuentro significativo que tuvo como protagonista al presidente del Centro de Ex Combatientes de Santa Fe, Adolfo Schweighofer.

Durante la reunión, que se desarrolló en la sede de la Liga Profesional, Schweighofer recibió el trofeo de parte de la apoderada de la entidad, Vanina Pontoriero, quien estuvo acompañada por el director de partidos, el santafesino Ariel Sclafani.

Allí se concretó un anuncio que llenó de orgullo y emoción a todos los presentes: la réplica oficial de la Copa del Mundo visitará la sede del Centro de Ex Combatientes de Santa Fe.

Un gesto cargado de simbolismo

La llegada del trofeo más preciado del fútbol mundial no será un hecho menor. Su presencia en el espacio que nuclea a los veteranos santafesinos se suma a las actividades organizadas en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, aportando un fuerte contenido simbólico.

La Copa del Mundo, ícono de la gloria deportiva argentina, representa también valores como el esfuerzo, la unidad y el sentido de pertenencia, conceptos que encuentran un profundo paralelismo con la historia de quienes participaron en el conflicto bélico de 1982.

Emoción y agradecimiento

Al referirse al encuentro, Adolfo Schweighofer expresó su gratitud y destacó la importancia del gesto: “Es un momento que nos emociona porque sabemos del sentido de esta copa. Agradecemos a Ariel por el gesto para con nuestros ex combatientes”, manifestó.

El reconocimiento impulsado por la Liga Profesional no solo fortalece el vínculo entre el fútbol y la memoria histórica, sino que también invita a la sociedad a reflexionar y rendir homenaje a quienes fueron protagonistas de una de las páginas más sensibles de la historia argentina.

De esta manera, el deporte vuelve a posicionarse como un puente de unión y respeto, llevando un mensaje claro en cada cancha del país y, en esta ocasión, también acercando un símbolo de orgullo nacional a quienes merecen, cada día, el reconocimiento de todos.

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