Previo a la doble fecha de amistosos

La Selección Argentina tuvo su primer entrenamiento

El combinado nacional tuvo la primera sesión de prácticas esta tarde, en el predio Lionel Andrés Messi que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, un día después de la llegada de los jugadores a la concentración. El representativo nacional enfrentará a Mauritania y Zambia.