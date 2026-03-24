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"Llegó el mejor del mundo"

El encuentro de Messi y Tapia en la previa de los amistosos de la selección argentina

A días de los partidos frente a Mauritania y Zambia astro albiceleste se mostró junto al presidente de la AFA y rápidamente generó repercusión en redes sociales.

“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS”, escribió el “Chiqui” en el posteo.“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS”, escribió el “Chiqui” en el posteo.
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El astro rosarino Lionel Messi llegó al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección argentina previo a los amistosos frente a Mauritania y Zambia y compartió un momento junto a Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Según trascendió el mandatario del ente regulador compartió a través de su cuenta oficial de imágenes una serie de imágenes al lado del capitán albiceleste, fundidos en un sentido abrazo.

“¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS”, escribió el “Chiqui” en el posteo, junto a varios postales con el futbolista de 38 años que viene de alcanzar los 900 goles en su carrera y el fin de semana anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 3-2 del Inter Miami sobre New York City por la MLS.

.Tapia compartió a través de su cuenta oficial de imágenes una serie de imágenes al lado del capitán albiceleste, fundidos en un sentido abrazo.

En medio de la tensión que viven desde dentro de la AFA con el descontento de varios espectadores por el actual formato de la Liga Profesional y de otras divisiones del fútbol argentino, además de las últimas polémicas en torno a la Asociación, la publicación de Tapia estuvo lejos de ser bien recibida.

Lista ampliada y logística de emergencia para la Scaloneta

En el plano estrictamente deportivo, Lionel Scaloni terminó de delinear una nómina de 30 futbolistas tras realizar algunos ajustes de último momento sobre la lista original. La gran novedad es la inclusión de Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) y Agustín Giay (Palmeiras). No obstante, el cuerpo técnico debió lamentar las bajas de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, quienes quedaron desafectados por diferentes complicaciones físicas.

Este movimiento de piezas se da en un escenario logístico complejo. Tras la caída de la Finalíssima frente a España y el amistoso contra Qatar por falta de acuerdo en la sede, la AFA debió activar un plan de contingencia. Si bien la primera opción fue Guatemala, las normativas FIFA impidieron el arribo del conjunto centroamericano a Sudamérica, lo que obligó a buscar nuevos rivales de preparación antes de la cita mundialista.

Mirá tambiénLionel Messi ya está en el país y se suma a la Selección para los amistosos

Finalmente, el campeón del mundo se medirá en La Bombonera ante dos seleccionados africanos: el próximo viernes 27 de marzo enfrentará a Mauritania, mientras que el martes 31 será el turno de chocar contra Zambia. Ambos encuentros están programados para las 20.15 y servirán como el último gran examen en suelo argentino.

'La ilusión intacta. Otra vez juntos', posteó el capitán Lionel Messi en sus redes sociales, acompañando el mensaje con postales de su arribo al predio de Ezeiza. Tras esta doble fecha en la cancha de Boca, la Albiceleste entrará en la recta final: la FIFA dispuso una ventana oficial del 1 al 9 de junio para los últimos ajustes, de cara al debut mundialista pactado para el 16 de ese mes.

.Messi, previo a los amistosos frente a Mauritania y Zambia y compartió un momento junto a Claudio Fabián Tapia.

Los convocados de Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

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