Masters 1000 de Miami: Cerúndolo busca las semifinales ante el exigente Zverev
El argentino, que tiene un idilio especial con el cemento estadounidense, se medirá esta noche frente al número 3 del mundo. El historial entre ambos está igualado y promete un duelo de alto voltaje en el cierre de la jornada.
Miami parece ser el "lugar en el mundo" para Cerúndolo dentro del circuito
Francisco Cerúndolo (18°) quiere seguir haciendo historia en el Masters 1000 de Miami. Este jueves, el máximo exponente del tenis nacional buscará dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores del torneo cuando se enfrente al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del ranking ATP.
El encuentro está programado para el cierre de la jornada en el Stadium (cancha principal), no antes de las 20:00 (hora de Argentina).
El encuentro está programado para el cierre de la jornada en el Stadium (cancha principal), no antes de las 20:00 (hora de Argentina).
Será el séptimo capítulo de una rivalidad que no conoce de favoritismos: el historial marca un empate 3-3. Curiosamente, Cerúndolo se adjudicó los primeros tres duelos, mientras que el europeo logró nivelar la balanza imponiéndose en los últimos tres cruces.
Territorio conocido
Miami parece ser el "lugar en el mundo" para Cerúndolo dentro del circuito. Con la actual, el argentino ya ha alcanzado los cuartos de final en cuatro de las cinco ediciones que disputó. Su récord más recordado sigue siendo el de 2022, cuando asombró al mundo del tenis llegando a semifinales, instancia donde cayó ante Casper Ruud.
El encuentro está programado para el cierre de la jornada en el Stadium (cancha principal), no antes de las 20:00 (hora de Argentina).
Para llegar a este cruce, "Fran" ha mostrado un nivel de solidez y agresividad que invita a la ilusión, reafirmando que su juego se adapta a la perfección a las condiciones de humedad y velocidad de la Florida.
La actividad de cuartos de final en la zona alta del cuadro comenzará más temprano, a las 14:00, con el duelo entre el italiano Jannik Sinner (2°) y el local Frances Tiafoe (19°).
Cabe recordar que la parte baja del cuadro ya definió a sus semifinalistas este miércoles. La gran sorpresa la dio el checo Jiri Lehecka (21°), quien eliminó al español Martín Landaluce, y el francés Arthur Fils (28°), verdugo del estadounidense Tommy Paul. Ambos jóvenes talentos se verán las caras por un lugar en la gran final el próximo viernes.