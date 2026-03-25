El once que perfila Scaloni para jugar ante Mauritania en la Bombonera
La Albiceleste realizó este miércoles su segundo entrenamiento en Ezeiza y el DT empezó a perfilar el equipo para el amistoso del viernes ante Mauritania. Lionel Messi sería titular y hay algunas dudas en la formación.
Lionel Messi se perfila para ser titular en el amistoso ante Mauritania. Foto: Xinhua
La Selección argentina avanzó este miércoles con su preparación para el amistoso ante Mauritania, que se jugará el viernes 27 de marzo a las 20.15 en la Bombonera. En la segunda práctica en el predio de Ezeiza, Lionel Scaloni trabajó con todo el plantel disponible y empezó a darle forma al equipo que abrirá la fecha FIFA.
La principal certeza, por estas horas, es que Lionel Messi aparece con muchas chances de estar desde el arranque. El capitán ya se sumó a los entrenamientos y el cuerpo técnico evalúa poner en cancha una base con varios de los nombres habituales, aunque la formación no está cerrada y recién se terminaría de definir tras la última práctica.
Lionel Messi se perfila para ser titular en el amistoso ante Mauritania. Foto: Xinhua
El equipo que empieza a tomar forma
Según los ensayos y las proyecciones difundidas en las últimas horas, Scaloni analiza una base con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lionel Messi.
De todos modos, esa estructura todavía tiene algunos puntos abiertos. En especial, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi no tendrían asegurado su lugar desde el inicio, mientras el entrenador termina de definir cargas y variantes antes del amistoso.
Scaloni mantiene algunas dudas antes de confirmar el once para jugar en la Bombonera. Foto: Reuters
Las dudas que mantiene Scaloni
Más allá de ese probable once, otros reportes sobre la práctica hablan de alternativas en dos sectores del campo. En defensa, Valentín Barco aparece como opción para el lateral izquierdo; en el mediocampo y ataque también se barajan nombres como Giuliano Simeone y Nicolás Paz, mientras Lautaro Martínez pelea un lugar con Julián Álvarez en la delantera.
Ese abanico muestra que Scaloni no sólo piensa en el partido con Mauritania, sino también en la evaluación final de futbolistas de cara al Mundial 2026. La ventana de marzo funciona como una de las últimas pruebas fuertes antes de presentar la lista preliminar.
La Selección argentina realizó este miércoles su segundo entrenamiento en Ezeiza. Foto: Reuters
Una fecha FIFA con mirada mundialista
En las últimas horas también trascendió que los entrenadores tendrán tiempo hasta el 11 de mayo para elevar una nómina preliminar de hasta 55 futbolistas, mientras que la lista definitiva de 26 deberá presentarse el 30 de mayo. En ese marco, varios convocados afrontan estos amistosos como una oportunidad importante para afirmarse.
Entre los nombres que siguen bajo observación aparecen jugadores como Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Valentín Barco, Máximo Perrone, Franco Mastantuono, José López, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.
Cómo sigue la agenda de la Selección
La preparación continuará este jueves con una nueva práctica en Ezeiza y la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. El viernes llegará el primer compromiso de esta doble fecha amistosa, cuando Argentina reciba a Mauritania en la Bombonera. Luego, el martes 31, el equipo volverá a presentarse allí frente a Zambia.
El entrenamiento de este miércoles, por lo tanto, dejó una señal concreta: Messi está en condiciones de ser titular y Scaloni ya empezó a delinear una formación con fuerte presencia de habituales titulares, aunque todavía con algunos casilleros abiertos.