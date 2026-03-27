GP de Japón: Colapinto fue 17° en la segunda práctica tras un tenso cruce con Verstappen

La primera jornada de Franco Colapinto en el emblemático circuito de Suzuka dejó un balance mixto entre el aprendizaje lógico de un debutante y la tensión propia de la máxima categoría.
El piloto argentino de Alpine cerró su primera jornada oficial en territorio nipón con un incidente que podría derivar en una sanción. Oscar Piastri dominó los relojes en la segunda tanda.
La primera jornada de Franco Colapinto en el emblemático circuito de Suzuka dejó un balance mixto entre el aprendizaje lógico de un debutante y la tensión propia de la máxima categoría.
El piloto argentino finalizó en el 17° lugar de la segunda sesión de prácticas libres del Gran Premio de Japón, en un viernes donde los comisarios deportivos de la FIA terminaron siendo protagonistas inesperados para el equipo Alpine.
Tras un inicio prometedor en la primera tanda (P16), Colapinto retrocedió un casillero en el clasificador de la tarde. En esta segunda salida, el pilarense detuvo los relojes con una brecha de más de dos segundos respecto al líder y estiró la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, a poco más de siete décimas, frente a las escasas 383 milésimas que los habían separado inicialmente.
Más allá de los tiempos, el foco del día estuvo puesto en un episodio ocurrido en la penúltima recta del trazado, justo antes de la rapidísima curva 130-R. Mientras Colapinto realizaba maniobras de zigzag para calentar sus neumáticos, se interpuso involuntariamente en la trayectoria de Max Verstappen, quien venía en vuelta lanzada.
El encuentro arruinó el intento de tiempo del neerlandés y motivó una revisión inmediata por parte de las autoridades de la FIA. Si bien se espera que la situación se resuelva con una advertencia formal por obstrucción indebida, no se descarta una sanción de puestos en la grilla de partida para la carrera del domingo, lo que mantiene en vilo al entorno del argentino.
El panorama en la parte alta de la tabla sufrió modificaciones drásticas respecto a la mañana. El australiano Oscar Piastri (McLaren) saltó al primer lugar con un tiempo de 1m30.133s, dejando atrás el dominio inicial de Mercedes.
Sin embargo, las "Flechas de Plata" mantuvieron su consistencia: la joven promesa Andrea Kimi Antonelli se ubicó como escolta, mientras que George Russell completó el podio provisional de la sesión, relegando al cuarto lugar a la Ferrari de Charles Leclerc. Por su parte, Carlos Sainz volvió a mostrar un ritmo sólido, siendo de los pocos en trabajar intensamente con el compuesto medio.
El cierre de la actividad oficial en Japón para este viernes (madrugada de Argentina) contempla la última práctica libre de 60 minutos, donde Colapinto buscará ajustar el balance del auto tras los incidentes de la jornada.
La clasificación definitiva tendrá lugar el sábado a las 3:00 (hora argentina). En tanto, la carrera principal del Gran Premio de Japón se pondrá en marcha el domingo 29 de marzo a las 2:00, en lo que será una prueba de fuego para el joven argentino en uno de los circuitos más exigentes del mundo.