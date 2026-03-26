Desde Japón

Franco Colapinto: “Llevar un Fórmula 1 a la Argentina es un sueño que tengo desde que llegué a la categoría”

El piloto de Alpine destacó el sacrificio de los hinchas para viajar al exterior y se ilusionó con una activación local en abril. "Es algo que siempre quise hacer", afirmó, mientras se aguarda la confirmación oficial del equipo francés.