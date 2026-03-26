Colapinto crece y Alpine se ilusiona: la lectura de Felipe Mc Gough tras la carrera en China

Felipe Mc Gough puso el foco en la evolución del piloto argentino, destacó su respuesta en carrera y trazó un diagnóstico optimista sobre el presente de Alpine, un equipo que, según consideró, dejó atrás la fragilidad de la temporada pasada. El especialista destacó la evolución del piloto argentino, valoró su madurez para sobreponerse a un inicio complicado y aseguró que el equipo francés está en condiciones de pelear por puntos con regularidad.
“En China, si vos ves lo de Franco, fue de menos a más”, resumió Mc Gough. El viernes, explicó, el panorama era complejo: el auto estaba lejos en rendimiento y el equipo no encontraba una puesta a punto convincente. Sin embargo, con el correr de las sesiones, la situación fue cambiando hasta desembocar en un domingo que, para él, dejó la mejor actuación del argentino en la Fórmula 1.
“No porque sumó un punto, sino por todo el desarrollo”, aclaró. En su mirada, el valor de la carrera no estuvo solamente en el resultado final, sino en la manera en que Franco construyó su actuación: la largada, la recuperación tras el toque con Esteban Ocon, la capacidad de sostener el ritmo y la pelea en pista con autos de mejor rendimiento.
Mc Gough fue más allá y sostuvo que la posición que llegó a ocupar no respondió al azar. “No fue que llegó a estar segundo de casualidad. Era porque tenía una buena estrategia”, afirmó. Incluso consideró que, sin el incidente con Ocon, el argentino podría haber terminado entre los diez mejores. “Si no hubiese sido por el toque de Ocon, yo creo que octavo o noveno podía terminar”, evaluó.
Más allá de la clasificación final, el análisis hizo hincapié en la actitud del piloto. “Lo importante es la actitud”, insistió. Para Mc Gough, allí aparece uno de los datos más alentadores del inicio de temporada: Franco no sólo mostró velocidad, sino también compromiso, lectura de carrera y capacidad para responder bajo presión.
Mc Gough junto a Colapinto, cuando formaba parte del equipo Williams. Reuters.
Sobre el auto, explicó que Alpine todavía tiene aspectos por resolver, especialmente en el funcionamiento del alerón delantero, una pieza que todavía no ofrece la carga aerodinámica que el equipo pretende. Sin embargo, marcó una diferencia clara respecto de 2025. “Alpine es otro Alpine. No es el auto del año pasado, que estaba revolviendo la cola y no tenía potencial”, sostuvo.
Desde su punto de vista, el equipo francés dio un paso adelante y hoy se ubica en una zona media con aspiraciones concretas. “Ese auto está para estar detrás de los cuatro equipos grandes, del octavo al doce, clasificando y tratando de sumar puntos en todas las carreras”, señaló.
En la entrevista también se subrayó que Franco parece estar atravesando un momento diferente, no tanto por sus ganas —que siempre estuvieron— sino por la herramienta con la que cuenta ahora. “Está teniendo la mejor herramienta”, dijo Mc Gough, aludiendo a un auto que le permite mirar más de cerca a los equipos que pelean en la franja media-alta del campeonato.
De todos modos, reconoció que las carreras sprint todavía representan una dificultad adicional. El formato comprimido, con una sola práctica antes de salir a clasificar, reduce al mínimo el margen de corrección y complica especialmente a los equipos que aún están en fase de búsqueda. “La sprint fue porque venía muy difícil de una sola práctica el viernes, clasificación de la sprint, y el sábado es como que no tenés tiempo para nada”, explicó.
Como muestra de la paridad de ese segmento del pelotón, recordó que Franco quedó muy cerca de meterse en la Q3. “Están prácticamente empatados los tiempos del noveno, el décimo y el undécimo”, remarcó. En esa línea, sostuvo que hay una competitividad más alta de la que muchas veces reflejan los resultados finales.
Colapinto en el Alpine, plena carrera de China. Reuters
Mc Gough también aportó una lectura estructural sobre el presente de Alpine. Recordó que el equipo terminó el año pasado en una posición muy desfavorable y que eso impactó en su armado técnico. “Cuando vos estás en esa posición de último, la gente busca nuevos desafíos”, explicó. A ese escenario se sumaron los movimientos del mercado, con nuevas estructuras como Cadillac y la transformación de Sauber en Audi, procesos que absorbieron personal valioso de varias escuderías.
Por eso, entiende que Alpine todavía atraviesa una etapa de reconstrucción. “Tienen que rearmarse y organizarse para el futuro”, afirmó. Aun así, cree que el equipo cuenta con una base suficientemente sólida como para mantenerse en carrera y sostener una evolución gradual.
Uno de los puntos que más valoró fue la confiabilidad. “Los dos autos largan, corren”, sintetizó. En una categoría donde cualquier falla puede arruinar un fin de semana, esa regularidad aparece como un activo central para un equipo que aspira a consolidarse en la zona media.
Finalmente, Mc Gough destacó el recorrido que Franco viene construyendo desde la pretemporada. Desde las primeras pruebas en Barcelona hasta los ensayos en Bahrein y las carreras iniciales, observó una línea de crecimiento sin errores importantes. “No hay que menospreciar lo que ha hecho Franco desde que arrancó las primeras pruebas en Barcelona, pasando por las dos pruebas de Bahrein, pasando por las dos carreras sin errores, sin equivocarse”, subrayó.
Su conclusión fue clara: el piloto argentino está cumpliendo con lo que el equipo esperaba. “Creo que está rindiendo lo que se esperaba para esta temporada. Llegó preparado para correr”, afirmó. Y cerró con una frase que, al mismo tiempo, resume el momento de Alpine: “Ahora están cosechando lo que sembraron con el esfuerzo del año pasado y del invierno”.