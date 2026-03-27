Piastri y Pirelli marcaron el ritmo del viernes en Suzuka

La Fórmula 1 ha puesto primera en el mítico circuito de Suzuka, Japón. La primera jornada de entrenamientos libres ha dejado entrever algunas de las claves de lo que puede deparar el resto del Gran Premio.
Con un asfalto renovado, Fórmula 1 completó la primera jornada de actividad en el Gran Premio de Japón. Oscar Piastri, con el McLaren-Mercedes, se quedó con lo mejor del día.
La Fórmula 1 ha puesto primera en el mítico circuito de Suzuka, Japón. La primera jornada de entrenamientos libres ha dejado entrever algunas de las claves de lo que puede deparar el resto del Gran Premio.
La sesión matutina, con temperaturas de pista que alcanzaron los 38 grados centígrados bajo un sol radiante, vio a los equipos utilizar los tres compuestos de neumáticos disponibles (C1, C2 y C3, equivalentes a Duro, Medio y Blando). La mayoría de los pilotos optaron por tandas cortas de instalación antes de centrarse en ritmos de carrera con tanque lleno. Al finalizar la hora de entrenamientos, George Russell fue el más rápido con el Mercedes-AMG, registrando un tiempo de 1:31.666, más de tres segundos más lento que la referencia de 2025.
Por la tarde, las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables, con sol y temperaturas ambientales de unos 22 grados, repitiendo la temperatura de pista de 38 grados. Nuevamente, los tres compuestos estuvieron en acción. En esta ocasión, fue Oscar Piastri con el McLaren quien marcó el mejor registro, 1:30.133, utilizando el compuesto blando (C3).
Detrás del australiano se situaron los dos Mercedes, con el joven Kimi Antonelli, en su debut absoluto en una sesión oficial de F1, logrando un sorprendente segundo puesto, y George Russell tercero. Estos tres pilotos se centraron principalmente en los compuestos C2 y C3, al igual que la mayoría de la parrilla. Sin embargo, Red Bull, Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) y Sergio Pérez (Red Bull) también dedicaron tiempo al compuesto duro (C1) durante la sesión vespertina.
Simone Berra, Ingeniero Jefe de Pirelli en la Fórmula 1, analizó el comportamiento de los neumáticos tras las dos sesiones de entrenamientos libres y destacó la importancia de la nueva superficie del asfalto en los últimos dos sectores del trazado.
Simone Berra: "Como es sabido, este año se ha completado el reasfaltado de los dos últimos sectores del circuito de Suzuka. El nuevo asfalto es, en general, más suave que la superficie colocada en 2025, pero sigue ofreciendo un buen agarre. Esta menor rugosidad ha ayudado sin duda a mantener bajo control la degradación de los neumáticos, y el 'graining' no ha tenido hasta ahora un impacto significativo".
Los tres compuestos pueden utilizarse para elaborar estrategias de carrera que, con casi total seguridad, serán a una sola parada. El compuesto Blando, aunque capaz de proporcionar un mayor agarre, es la opción de la que los equipos disponen actualmente de menos datos, debido al limitado número de tandas largas realizadas hasta ahora. Las temperaturas esperadas para el día de la carrera, cuando la pista habrá evolucionado aún más, también jugarán un papel importante en las decisiones estratégicas, ya que se prevé que sean unos diez grados inferiores a las de hoy
Finalmente, el ingeniero de Pirelli destacó una curiosidad en la estrategia de McLaren: "Entre las decisiones tomadas por los distintos equipos, es interesante notar que McLaren fue el único que no probó el neumático Duro hoy. Es una elección peculiar, quizás destinada a preservar ambos juegos de C1 para el domingo, asegurando que haya un juego fresco disponible en caso de una neutralización. Mientras tanto, el 'feedback' sobre el compuesto más duro provino de todos los demás equipos que utilizaron un juego a lo largo del día, con resultados más que positivos. Por lo tanto, podría ser una de las posibles opciones para el inicio de la carrera, ofreciendo una primera tanda consistente sin comprometer el rendimiento".
Lo que sigue, es la tercera tanda de entrenamientos, 11.30 horas (Argentina) y la clasificación para el Gran Premio de Japón se disputará este sábado, con condiciones meteorológicas que se esperan similares a las de los entrenamientos 1 y 2, la sesión dará comienzo a las 03.00 horas (Argentina)