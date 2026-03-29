Madelón sorprende y mete mano en el equipo para jugar en Rosario

Madelón había encontrado un equipo titular, con resultados positivos y buenas actuaciones incluido. Llevaba seis partidos sin conocer la derrota hasta que se encontró con Defensa y Justicia y una situación casi ideal para traerse los tres puntos a Santa Fe, pero el equipo defeccionó, no supo aprovechar el hombre de más con el que jugó gran parte del encuentro y perdió 2 a 0.
El técnico de Unión, luego del partido, admitió culpas propias, tanto en el planteo como en los cambios. “Me equivoqué, el responsable soy yo”, tiró Madelón, de entrada, apenas terminó el encuentro en Florencio Varela que dejó, por lo visto, no solo el sabor amargo de la derrota sino que planteó dudas en el entrenador.
La semana de trabajo (que fue larga debido a que hay fecha Fifa, aunque Unión jugará este lunes por Copa Argentina) trajo una buena noticia: la recuperación de Julián Palacios. Pero además, el técnico ensayó otras modificaciones en búsqueda de encontrar variantes y mejoría para el equipo. Probó con Fragapane en lugar de Cuello, apareció Fascendini entre los titulares (¿saldrá Ludueña?) y con Colazo por Estigarribia. Además, le dio la chance a Alvarez para que juegue en el lugar de Lautaro Vargas, quien se retiró con alguna molestia en el partido con Defensa pero luego del partido le dijo a El Litoral que no era nada grave.
Mansilla; Alvarez, Maizon Rodríguez, Ludueña o Fascendini y Del Blanco; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Fragapane o Cuello; Colazo o Estigarribia y Tarragona es una alternativa para enfrentar este lunes a Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina, desde las 21.15 en el Coloso del Parque Independencia de Newell’s Old Boys de Rosario.
Valentín Fascendini, el zaguero central de Unión que era uno de los titulares inamovibles para Madelón hasta que perdió su lugar por las buenas actuaciones de Ludueña. Foto: Prensa Unión.
De todos modos, habrá que esperar hasta los minutos previos al encuentro para saber qué hará Madelón. Con Cuello y la dupla Estigarribia-Tarragona había encontrado funcionamiento, pero la falta de gol de Estigarribia seguramente lo hace dudar a Madelón, que pretende encontrar esa cuota de eficacia para aprovechar un dato estadístico que no puede pasar desapercibido: Unión es el equipo que más veces remata al arco rival en la Liga Profesional.
De lo que Madelón no tiene dudas, es en cuanto a la forma de parar tácticamente al equipo. No va a modificar el 4-4-2 ya tradicional y que el equipo tiene bien afirmado en cuanto a los movimientos, tanto defensivos como ofensivos. En ese aspecto, Unión difícilmente modifique esa estructura con Madelón como entrenador.
La Copa Argentina siempre ha sido apetecible para el técnico de Unión. Las mejores actuaciones del Tate en este torneo se dieron, precisamente, con Madelón de técnico, aunque la posición más alta que alcanzó fue aquella instancia de cuartos de final ante River, cuando perdió en Mar del Plata.
Leonardo Madelón. Foto: Juan Manuel Foglia.
Justamente, esa vez Unión se había puesto como objetivo pelearla a la Copa Argentina, pero River, con Gallardo de técnico, necesitaba ganar esa edición para asegurar su entrada a la Copa Libertadores de América. Y a ese partido lo ganó con comodidad.
El año pasado, Unión también quedó eliminado a manos de River, en octavos de final, después de haber dejado en el camino a Colegiales (le ganó 3 a 1 con el Kily González de entrenador) y luego a Rosario Central, antes de la llegada de Di María, cuando lo derrotó por penales en San Nicolás. Después fue a Mendoza y allí perdió ante River, también en definición por penales, aquella noche en la que Palavecino malogró una gran ocasión sobre el cierre del partido.
El rival, lo que viene y las entradas
Agropecuario viene de empatar el viernes, sin goles, ante Ciudad Bolívar en Bolívar y ahora afrontará este encuentro frente a Unión, con declaraciones de Adrián Adrover en las que dejó en claro que la Copa Argentina no es prioridad para el equipo de Carlos Casares, aunque en la cancha todo se puede complicar y Unión ya ha tenido algunas experiencias en tal sentido.
Luego de este partido ante Agropecuario, Unión recibirá el viernes a las 17.15 la visita de Deportivo Riestra, el equipo del Bajo Flores que cinco días después de jugar en el 15 de Abril ante Unión, producirá su bautismo internacional en la Sudamericana.
Se recuerda también que la venta de entradas se inició este domingo y continuaba este lunes de 10 a 17. De acuerdo a lo que informó Copa Argentina, no habrá venta en Rosario, así que los hinchas de Unión tendrán que adquirir en Santa Fe la entrada y luego viajar al Parque Independencia.