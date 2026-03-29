¿Tres o cuatro cambios en Unión?

Madelón sorprende y mete mano en el equipo para jugar en Rosario

Alvarez, Fascendini y Colazo se sumarían a Palacios (éste seguro) para el armado del 11 titular para enfrentar a Agropecuario en el Parque, desde las 21.15 de este lunes.