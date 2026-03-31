Dos goles en el cierre de ambos tiempos

Unión y aquello de que “el que ríe último, ríe mejor”

Tarragona hizo justicia para una victoria merecida de Unión ante Agropecuario, que le dio el paso a los 16avos de final de la Copa Argentina. El Tate ganó sin discusiones y tuvo enfrente a un rival digno, pero apareció la jerarquía del Tate para definir el resultado a su favor.