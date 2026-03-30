Un problema estructural

Tragedia en San Cristóbal: el bullying y el "silencio de los adultos", bajo la lupa tras el ataque

Lo que ocurrió este lunes en la "la 40" no es un hecho aislado, sino el síntoma de una problemática que carcome los lazos escolares. Mientras la justicia investiga al adolescente de 15 años que abrió fuego —dejando un muerto y tres heridos—, la circulación de videos de acoso y la falta de proyectos de convivencia exponen una realidad que la sociedad santafesina ya no puede ignorar.