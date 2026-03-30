Tragedia en San Cristóbal: el bullying y el "silencio de los adultos", bajo la lupa tras el ataque
Lo que ocurrió este lunes en la "la 40" no es un hecho aislado, sino el síntoma de una problemática que carcome los lazos escolares. Mientras la justicia investiga al adolescente de 15 años que abrió fuego —dejando un muerto y tres heridos—, la circulación de videos de acoso y la falta de proyectos de convivencia exponen una realidad que la sociedad santafesina ya no puede ignorar.
La tragedia revela una brecha peligrosa entre lo que sucede en los pasillos escolares y la percepción oficial, con el bullying como eje central del debate.
La calma de la ciudad de San Cristóbal se rompió de forma irreversible. Un alumno de 15 años ingresó a la Escuela Normal Superior N° 40 con un arma de fuego y disparó contra sus pares. El resultado fue fatídico: un chico de 13 años perdió la vida y otros tres resultaron heridos, uno de ellos luchando por su vida.
Sin embargo, tras el estruendo de los disparos, comenzó a emerger un ruido más sordo pero igual de peligroso: las denuncias de bullying. Aunque algunos compañeros niegan el hostigamiento, en las redes sociales ya circulan registros fílmicos donde se observa al agresor siendo objeto de "bromas" y burlas sistemáticas.
La defensa del joven, a cargo de los doctores Néstor, Sebastián y Mariana Oroño, aportó un dato clave para entender el contexto de salud mental: el menor presentaba antecedentes de autolesiones desde hace meses."Nunca había atacado a terceros", subrayaron los letrados, lo que refuerza la hipótesis de un sufrimiento interno que, al no ser canalizado o detectado a tiempo por el mundo adulto, terminó volcándose hacia afuera de la peor manera.
"Llegamos tarde": la mirada de los expertos
Para Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying, este episodio es la "caja de resonancia" de una sociedad violenta. "No es normal que un adolescente realice este tipo de hechos; algo estuvo pasando, alguna señal en casa o en la escuela tuvo que haber habido", señaló Mainer en diálogo con este medio.
El experto puso el foco en un problema estructural: la mayoría de las escuelas carece de un proyecto institucional de convivencia escolar. "De nada sirve una jornada aislada una vez por mes si el lunes volvemos a un aula donde el insulto está naturalizado", advirtió. Según Mainer, el fenómeno del acoso suele darse en dinámicas silenciosas donde los adultos, por desconexión o minimización, terminan interviniendo cuando el caso ya es una emergencia.
En San Cristóbal, el debate está instalado: mientras el Ministerio de Educación afirma que no había antecedentes de advertencia, los videos en redes sociales cuentan otra historia.
El "clima escolar" como factor determinante
Mainer citó estudios recientes que vinculan directamente el aumento de casos de bullying con entornos donde la burla es "moneda corriente". En San Cristóbal, el debate está instalado: mientras el Ministerio de Educación afirma que no había antecedentes de advertencia, los videos en redes sociales cuentan otra historia.
Esta desconexión entre lo que la institución ve y lo que los chicos viven en la virtualidad o en los pasillos es, quizás, la brecha más peligrosa. El hostigamiento por exclusión —aquel "raro" que no es invitado o es ignorado— es muchas veces la antesala de reacciones violentas que la escuela no sabe cómo gestionar.
Así lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El Litoral
La convergencia de una crisis familiar y social
La investigación judicial deberá ahora determinar cómo un adolescente con antecedentes de sufrimiento personal y autolesiones —confirmados por su propia defensa— accedió a un arma y llegó al extremo de atacar a sus pares. Este historial clínico se cruza con las denuncias de acoso escolar que, aunque negadas por algunos sectores institucionales, cuentan con un correlato fílmico que ya está en manos de los investigadores.
La tragedia de San Cristóbal por el momento expone una desconexión crítica. Por un lado, la realidad de un joven con una problemática de salud mental preexistente en su seno familiar; por el otro, un entorno escolar donde las versiones sobre el bullying difieren entre lo que muestran los videos y lo que registran las actas oficiales.