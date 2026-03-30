Lunes negro en el norte santafesino

Tragedia en San Cristóbal: un ataque que expone la herida abierta del bullying en las aulas

El hecho ocurrió a las 7:22 en la Escuela Nacional. Un alumno de 15 años mató a un compañero y dejó heridos en medio de una escena de locura. El trasfondo de acoso escolar que la comunidad ya venía denunciando.