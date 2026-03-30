Tragedia en San Cristóbal: un ataque que expone la herida abierta del bullying en las aulas
El hecho ocurrió a las 7:22 en la Escuela Nacional. Un alumno de 15 años mató a un compañero y dejó heridos en medio de una escena de locura. El trasfondo de acoso escolar que la comunidad ya venía denunciando.
El patio interno de la institución donde sucedió el tiroteo en la mañana de este lunes.
La ciudad de San Cristóbal atraviesa sus horas más oscuras. Lo que comenzó como un "lunes negro" con un tiroteo dentro de la Escuela Nacional, ha derivado en una marea de indignación y dolor al revelarse detalles del contexto que rodeaba a la institución.
A las 7:22, apenas sonó el timbre de ingreso, la rutina se quebró para siempre: un alumno de 15 años extrajo un arma y abrió fuego contra sus pares, gatillando varias veces, asesinando a un compañero y dejando a otros heridos en el suelo.
Apenas sonó el timbre de ingreso, comenzó la catástrofe.
Estampida, refugio y ataques de pánico
La reacción de la masa estudiantil fue eléctrica y desesperada. Una estampida humana buscó las salidas laterales y el patio. Muchos alumnos se refugiaron en la Plaza San Martín -a una cuadra del edificio-, mientras que otros otros se dirigieron hacia la ruta lindera a la institución.
Incluso, hay niños que llegaron a correr varias cuadras en estado de shock hasta calle Alverar -una de las principales de la ciudad- y hay grupos que permanecen aún atrincherados en casas vecinas. Padres y niños viven una situación de incertidumbre y mucho miedo por lo sucedido.
El saldo sanitario trasciende lo balístico: el hospital local recibió a numerosos jóvenes con cuadros severos de ataques de pánico, descompensados por el nivel de violencia presenciado.
Calles cortadas, ambulancias yendo y viniendo, y los directivos apostados en las afueras del colegio mientras se investiga el caso.
El preocupante antecedente del acoso escolar
Este estallido de violencia no parece ser un hecho aislado de la realidad que atraviesa la juventud en San Cristóbal. Recientemente, este medio se hizo eco del desesperado pedido de una abuela ante la viralización de un video donde se veía a su nieta siendo brutalmente golpeada, un caso de bullying que ya había encendido las alarmas en la comunidad.
Sin ir más lejos, aún está fresco del caso de Delfina, la joven que fue agredida por un grupo de jóvenes quienes dejaron una importante herida de arma blanca en su rostro a comienzos de este 2026. Para ese momento, la ciudad ya se había movilizado en un desesperado pedido de justicia y seguridad.
Mientras el caso se encuentra en desarrollo y se esperan nuevas precisiones, las calles aledañas a la institución permanecen cortadas y los directivos apostados en las afueras de la escuela. Se espera en las próximas horas la llegada del ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni para tomar las riendas de la situación. Ahora, San Cristóbal permanece de luto.