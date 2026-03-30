“No podíamos comunicarnos con nuestros hijos”: el relato de un padre tras la tragedia en San Cristóbal

La conmoción por el ataque ocurrido hoy en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal sumó en las últimas horas el testimonio directo de un padre que vivió de cerca las escenas posteriores al hecho. El hombre llegó al establecimiento minutos después del disparo que terminó con la vida de un alumno de 13 años y describió un cuadro de desborde, angustia y desesperación entre familias y estudiantes.
Desesperación en la puerta del colegio
Según relató, todo comenzó con un llamado urgente de un familiar. “Volví a mi casa, que está a una cuadra de la escuela, por el aviso de mi sobrino. Me desesperé porque no podía comunicarme con mi hijo”, contó.
Al arribar al lugar, la escena era caótica: padres corriendo, alumnos saliendo en estado de shock y una creciente incertidumbre sobre lo que ocurría dentro del edificio. “Había mucha gente viniendo a buscar a sus hijos, todos desesperados”, señaló.
Escape y escenas de pánico
El testigo también aportó un dato que refleja la magnitud del miedo vivido dentro de las aulas. “Un vecino mío salió con mucha sangre en la ropa porque tuvo que romper una ventana para escapar. Los chicos decían que el agresor estaba con el arma en la mano”, explicó.
La situación en el exterior no fue menos dramática. “Todos están muy traumados, muchos no reaccionan todavía. Afuera fue un momento límite: la calle estaba desbordada de gente que llegaba sin saber qué pasaba”, concluyó.
El hecho es investigado por la Justicia, mientras la comunidad educativa atraviesa horas de profundo impacto tras la tragedia.