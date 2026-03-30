Se investiga

Prisión preventiva para dos hombres por una agresión grupal con armas de fuego en Vera

Así fue ordenado a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia desarrollada en los tribunales verenses. En el marco del mismo legajo penal, están imputadas otras cuatro personas a las que se les impusieron normas de conducta. El ilícito fue el sábado 14 de este mes a la mañana, en perjuicio de cinco víctimas, una de las cuáles es menor de edad.