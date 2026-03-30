Prisión preventiva para dos hombres por una agresión grupal con armas de fuego en Vera

Quedaron en prisión preventiva dos hombres, cuyas respectivas iniciales son JDA y ARA, a los que se investiga por haber cometido una agresión grupal con armas de fuego en Vera. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Gauna Chapero, en una audiencia realizada en los tribunales verenses.
Mirá tambiénMichlig destacó avances en el ensanchamiento de tres nuevos puentes sobre la Ruta Provincial N° 4
La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Galleano, quien pidió las privaciones de la libertad como medida cautelar.
En el marco del mismo legajo penal, además están imputados otros cuatro hombres. Para ellos, el magistrado dispuso normas de conducta, entre las que están prohibiciones de contacto y de acercamiento hacia las víctimas, así como posibles requisas domiciliarias sin previo aviso.
El fiscal explicó que “si bien solicitamos la cautelar de máxima para todos los investigados, el juez fundamentó su decisión y la otorgó solo para dos de los involucrados”.
División de tareas
Galleano sostuvo que “el sábado 14 de este mes alrededor de las 7:00 de la mañana, los hombres investigados se dividieron tareas para confrontar a cinco personas en las inmediaciones de la calle J. V. Giménez al 2.500”. Al respecto, expuso que “una de las víctimas es menor de edad y existía un conflicto previo”.
Mirá tambiénLocura en la escuela Normal de San Cristóbal: alumno mató a tiros a un compañero e hirió a otros
“De manera conjunta y coordinada, los imputados desplegaron una agresión grupal”, destacó el fiscal.
“Mientras el hombre de iniciales JDA realizaba disparos con un arma de fabricación casera, el de iniciales ARC hacía lo mismo con una escopeta y los otros cuatro participaban activamente de la intimidación colectiva”, aseveró. En tal sentido, hizo hincapié en que “las personas que recibieron los disparos quedaron lesionadas”.
Asimismo, Galleano puntualizó que “a todos los investigados se les atribuyó ser coautores del ilícito porque cada uno de ellos hizo un aporte esencial para que se pudiera concretar”, y resaltó que “las conductas violentas desplegadas son imputables a los seis, independientemente de quiénes fueron los integrantes del grupo que se encargaron de ejecutar los disparos”.
Delitos
A los seis imputados se les endilgó la coautoría del delito de abuso de armas. Por su parte, los dos que quedaron en preventiva además son investigados como autores de la portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.