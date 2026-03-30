Cococcioni, Goity y Tejeda viajan a San Cristóbal tras el hecho ocurrido en una escuela

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial.
El gobierno provincial envió a los tres ministros junto a otros funcionarios de Educación, Seguridad e Igualdad y Desarrollo Humano a raíz del suceso ocurrido en Escuela Mariano Moreno.
Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial.
En el lugar estarán presentes el ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación, según informó el gobierno santafesino.
"Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región", aclararon.
A primera hora de este lunes, se conoció la impactante noticia de que un alumno habría disparado dentro de un colegio de la citada ciudad norteña. Con el correr de los minutos se confirmó la muerte de uno de los jóvenes heridos.
De inmediato, se desplegó un amplio operativo policial en el lugar y la secuencia de hechos generó una gran conmoción en la comunidad educativa.