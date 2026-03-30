Conmoción en el norte santafesino

Cococcioni, Goity y Tejeda viajan a San Cristóbal tras el hecho ocurrido en una escuela

El gobierno provincial envió a los tres ministros junto a otros funcionarios de Educación, Seguridad e Igualdad y Desarrollo Humano a raíz del suceso ocurrido en Escuela Mariano Moreno.