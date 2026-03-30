Marcelo Andreychuk: “Es un día muy triste, con familias destrozadas”

La ciudad de San Cristóbal atraviesa horas de profunda conmoción tras el ataque ocurrido en la escuela Mariano Moreno, donde un alumno armado provocó la muerte de otro estudiante y dejó varios heridos. En este contexto, el intendente Marcelo Andreychuk brindó precisiones a El Litoral sobre la situación actual y el impacto institucional y social del hecho.
“Un día muy triste para toda la ciudad”
El jefe municipal definió la jornada como “muy complicada” y reconoció el fuerte impacto que generó el episodio. “Estamos en una situación muy difícil, con familias destrozadas. Esto nos golpea a todos”, sostuvo.
Andreychuk confirmó además la asistencia directa del municipio a los allegados de las víctimas. En particular, indicó que el padre del menor fallecido —de 12 o 13 años, según precisiones preliminares— forma parte del personal municipal. “Estamos poniendo a disposición todo el equipo interdisciplinario para acompañar a las familias”, remarcó.
Investigación en curso
Respecto a la dinámica del hecho, el intendente fue cauto y señaló que aún no hay una reconstrucción definitiva. “La secuencia no está clara, todo es materia de investigación judicial”, explicó.
De acuerdo a la información preliminar, el ataque se produjo en las primeras horas de la jornada escolar. El agresor, un adolescente de 15 años, habría utilizado un arma de fuego tipo escopeta y efectuado entre cuatro y cinco disparos dentro del establecimiento. Como consecuencia, un alumno perdió la vida y otros estudiantes resultaron heridos.
El cuerpo de la víctima será sometido a autopsia para avanzar en la causa, mientras que la Justicia trabaja en determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.
Impacto social
Andreychuk también adelantó que se esperaba la llegada de autoridades provinciales a la ciudad, entre ellas el gobernador, con el objetivo de coordinar acciones y evaluar la situación.
En ese marco, el intendente reflexionó sobre el trasfondo del episodio. “Hay muchas cosas que como sociedad debemos revisar. Son situaciones que, aunque se trabaje en prevención, a veces resultan impredecibles”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el municipio continuará colaborando con la Justicia y reforzará las tareas de contención social. “Vamos a seguir acompañando a las familias y a toda la comunidad educativa en este momento tan doloroso”, concluyó.