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Conmoción en el norte santafesino

Qué dice la prensa nacional e internacional sobre la tragedia de San Cristóbal

Medios porteños y de países vecinos se hacen eco de lo ocurrido en la escuela sancristobalense. Mientras, se activó un protocolo de contención para la comunidad educativa del lugar.

La policía en el lugar de los hechos. La policía en el lugar de los hechos.
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No es un lunes cualquiera para la provincia de Santa Fe, en particular para la ciudad de San Cristóbal que vive atónita un hecho trágico que involucra a menores de edad. Un alumno abrió fuego en una escuela y mató a un joven e hirió a otros.

De inmediato, la noticia se convirtió en tema nacional al tiempo que el propio gobernador Maximiliano Pullaro confirmó el trabajo interministerial para la contención de la comunidad educativa del colegio donde ocurrió el episodio.

Agenda nacional

Canales de noticias y sitios webs de noticias porteños trastocaron su temática prevista para cubrir lo sucedido en el norte santafesino.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero”, tituló Infobae. La Nación, por su parte, indica: “Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero”. “Conmoción en Santa Fe: un alumno entró con una escopeta al colegio y mató a un compañero”, publicó Clarín.

Infobae.Infobae.
Clarín.Clarín.
La Nación.La Nación.

Afuera, también

La gravedad de lo sucedido es tal que la prensa sudamericana también se hizo eco del caso. “Tiroteo en Santa Fe: un adolescente entró armado al liceo, mató a un chico de 13 años e hirió a otros alumnos”, tituló El País de Uruguay.

El País de Uruguay.El País de Uruguay.

En tanto, El Comercio de Perú sostiene: “Un alumno de 15 años ingresó armado a un colegio de Argentina y mató a un compañero”. Mientras que ABC Color de Paraguay encabeza la noticia con: “Un alumno entra armado a su colegio, mata a un compañero e hiere a otros dos en Argentina”.

El ComercioEl Comercio
ABC Color.ABC Color.

Desde el sur de Brasil, Correio do Povo (Porto Alegre) tituló: “Aluno de 15 anos mata colega a tiros em escola da Argentina” (Un estudiante de 15 años dispara y mata a un compañero de clase en su escuela en Argentina en su traducción al español).

Correio do PovoCorreio do Povo

Del otro lado de la cordillera, La Tercera (Chile) anuncia en su portada: “Estudiante entra armado a un colegio y mata a un compañero: escondió escopeta en estuche de guitarra”.

La Tercera.La Tercera.

La salud de los heridos

Seis alumnos permanecen estables en el hospital local, mientras que dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. Los equipos de Salud Mental de Provincia brindan contención a heridos y familiares.

El operativo sanitario dispuso la atención inmediata de seis pacientes en el hospital de la mencionada localidad, quienes presentan heridas superficiales y se encuentran en condición estable.

Por otra parte, se derivaron dos al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Los equipos de Salud Mental de la Provincia trabajan en ambos efectores en el lugar brindando acompañamiento y contención a los estudiantes y sus familias.

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