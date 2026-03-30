Suspensión de clases en la Escuela Normal de San Cristóbal por tres días: qué pasa con otras instituciones

San Cristóbal es una ciudad de alrededor de 15.000 habitantes, con una fuerte identidad comunitaria, hoy profundamente conmocionada por el trágico hecho ocurrido en la Escuela Normal N° 40 "Mariano Moreno". El establecimiento, que reúne a unos 1500 alumnos de nivel primario, secundario y superior, permanecerá sin clases al menos durante tres días.
Así lo definió el Ministerio de Educación de Santa Fe, que además dispuso que el resto de las instituciones educativas de la ciudad tengan actividad, aunque con un abordaje especial. "No con el temario habitual sino con un trabajo a partir de lo sucedido", según ampliaron desde la cartera educativa a El Litoral.
Desde una escuela técnica sancristobalense comunicaron a los padres que "con el objetivo de garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes, el día martes y miércoles los alumnos no podrán ingresar con mochilas. Solo se permitirá el ingreso de los elementos básicos de estudio: carpeta y cartuchera". Hasta ahora sería la única institución que puso ese condicionamiento.
El estudiante agresor tiene 15 años, mientras que Ian Cabrera, el alumno asesinado, 13. No iban al mismo curso pero sí ambos pertenecían al Secundario de la institución, con 550 alumnos en ese nivel.
"Conflicto intrafamiliar"
El ministro José Goity señaló en conferencia de prensa que se trata de una situación "muy difícil de explicar" y que interpela no solo a la escuela, sino a toda la sociedad. En ese marco, remarcó la necesidad de "ponerse al lado de la comunidad" y priorizar la contención de las familias, docentes y estudiantes.
Según precisó, con la información disponible hasta el momento, "no se trataba de un conflicto intraescolar", aunque aclaró que la investigación sigue en curso y que "no se descarta ninguna hipótesis". También indicó que el agresor "no registra antecedentes en el sistema educativo" ni intervenciones previas de equipos socioeducativos durante su trayectoria.
"Que la escuela no tenga actividad no quiere decir que no tengamos que trabajar, y muchísimo", sostuvo Goity. Foto: Flavio Raina.
No obstante, el funcionario señaló que se detectó una "situación intrafamiliar muy compleja" en el entorno del menor, que ahora forma parte de las líneas de análisis. En ese contexto, trascendió que la madre del agresor es docente de nivel inicial y se encontraba con carpeta médica por cuestiones psiquiátricas, un dato que también es considerado dentro del abordaje del caso.
En paralelo, Goity confirmó la suspensión de clases y subrayó que eso no implica una inactividad institucional. "Que la escuela no tenga actividad no quiere decir que no tengamos que trabajar, y muchísimo", sostuvo. En ese sentido, anticipó la instalación de equipos del Ministerio de Educación en el establecimiento para un acompañamiento "in situ", junto con áreas de Bienestar Docente y en coordinación con Seguridad, Justicia y organismos de Niñez.
Además, remarcó que el objetivo es avanzar en una comprensión profunda de lo sucedido sin apresurar conclusiones, en un hecho que calificó como inédito por su magnitud. "La institución está profundamente conmocionada. Es muy difícil para estudiantes, docentes y toda la comunidad procesar lo ocurrido. Las clases están suspendidas y el regreso dependerá de los tiempos que la propia comunidad educativa necesite", agregó.
El intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, aportó que el agresor "era un chico muy estudioso, buen alumno, y no teníamos antecedentes que hicieran prever una situación así". El mismo perfil del adolescente trazan otros vecinos de la localidad.
Acompañamiento
Por su parte, la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, precisó que la suspensión de clases será por al menos tres días mientras se despliega un trabajo intensivo con toda la comunidad educativa.
Detalló que intervendrán la Subsecretaría de Convivencia y Construcción de Ciudadanía, equipos de convivencia y áreas de bienestar docente y de asistentes escolares, con el objetivo de brindar contención tanto a estudiantes como a docentes y personal no docente.
Tres ministros, fiscal y autoridades brindaron una conferencia en San Cristóbal: Foto: Noelí Rojas
Asimismo, explicó que el acompañamiento ya comenzó con equipos territoriales en la región y continuará durante toda la semana. También se prevén intervenciones en otras escuelas que permanecerán abiertas, con espacios de diálogo como "rondas de palabra" y "ruedas de convivencia".
"Esto pasó en la escuela, pero es un reflejo de la sociedad", sostuvo la funcionaria, al tiempo que subrayó la necesidad de una reflexión colectiva y el rol de los adultos en el abordaje de estas situaciones.
Antecedentes
Si bien en San Cristóbal no se registraban antecedentes de hechos de violencia extrema dentro de instituciones educativas, en los últimos tiempos sí se habían detectado episodios graves de agresión entre adolescentes que generaron preocupación.
A comienzos de 2026, por ejemplo, se investigaron ataques violentos entre jóvenes fuera del ámbito escolar, incluyendo el caso de una adolescente de 15 años que fue agredida por un grupo y sufrió heridas de consideración. Estos hechos habían encendido alertas sobre la creciente conflictividad entre pares en una comunidad que, hasta ahora, no había atravesado una situación de esta magnitud dentro de una escuela.