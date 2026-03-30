Buen alumno y sin señales previas de violencia: el perfil del chico que mató un compañero e hirió a otros

La tragedia ocurrida en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un alumno de 13 e hirió a otros estudiantes, generó una profunda conmoción en toda la comunidad.
Una vecina relató el estremecedor hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno. “Estamos todos en shock”, dijo una amiga del padre de la víctima fatal.
La tragedia ocurrida en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un alumno de 13 e hirió a otros estudiantes, generó una profunda conmoción en toda la comunidad.
En ese contexto, la mamá de un alumno del colegio que es compañero del agresor, brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido, el desconcierto general y el dolor que atraviesa la ciudad.
Según relató, su hijo estaba llegando al establecimiento en el momento del ataque: “Mi hijo estaba entrando al colegio, igual que el otro nene. Cuando suben las escaleras escuchan los disparos y salen todos corriendo”.
La mujer ahondó que la situación se volvió desesperante en cuestión de minutos, sobre todo para los padres que empezaron a llamar a sus hijos. “Me llamó una amiga y me dijo que me fijara qué estaba pasando. Lo empecé a llamar desesperada, no me atendía. Le mandé un mensaje: ‘hijo, decime que estás bien, por favor’”. ““Me llamó y me dijo: ‘mamá, estoy bien, me estoy yendo de la escuela’”, completó.
San Cristóbal es una ciudad de alrededor de 15.000 habitantes, con fuerte identidad comunitaria. “Es una ciudad con alma de pueblo, nos conocemos todos. Estas cosas acá no pasan. Creo que todos estamos en el mismo estado de shock”, contó Antonella.
La mujer remarcó que no existen registros recientes de hechos similares en la ciudad, donde “jamás pasan estas cosas. Podés tener algún hecho de violencia, pero algo así, nunca”.
Con relación a la conmoción que inunda a toda la sociedad, sostuvo que “esto es algo que nos golpea a todos, como padres, como comunidad y como escuela”.
Respecto al joven de 15 años que efectuó los disparos, la vecina de la ciudad del noroeste provincial lo referenció como “un buen alumno”, sin aparentes conflictos con sus compañeros ni antecedentes de violencia, lo cual suma misterio a la conducta agresiva del chico. “Nadie entiende qué pudo haber pasado para llegar a esto”, dijo, en alusión a la falta de señales previas que pudieran anticipar el ataque demencial.
A esta altura de los acontecimientos, se sabe que el menor llevó la escopeta oculta en el estuche de una guitarra. la vecina mencionó que “tengo entendido que el arma era del padre y la usaban para cazar”. Y planteó el principal interrogante: “El tema es cómo llegó a sus manos”.
Uno de los aspectos más impactantes es que ni siquiera los propios estudiantes logran explicar lo ocurrido. En ese contexto, al ser entrevistada por medios nacionales, subrayó que “mi hijo me dijo: ‘mamá, nadie sabe, no entendemos qué puede haber sido para tanto’. Los chicos están tan desorientados como nosotros”.
“No puedo dejar de pensar en la familia del nene de 13 años. Hoy a la mañana lo llevaron a la escuela y a la media hora ya no estaba más”, se angustió, en tanto también tuvo palabras para los padres del menor agresor: “Uno como padre nunca espera algo así. Todos tratamos de criar a nuestros hijos con valores”.
La madre reflexionó que el hecho deja una preocupación profunda en las familias debido a que “la escuela debería ser uno de los lugares más seguros después de la casa. Hoy eso se rompió. Ahora uno se pregunta cómo manda a sus hijos a la escuela después de esto”.
Pese a lo ocurrido, defendió el rol de la institución y la labor diaria al valorar que “es un colegio grande, uno de los mejores que hay. Tiene secundario, primario, nocturno y terciario. El esfuerzo de los docentes es enorme. Están expuestos a situaciones muy difíciles”.