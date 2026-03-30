Ataque en San Cristóbal: Gobierno sostiene que “no fue un conflicto escolar” y que se investiga el caso

El trágico ataque ocurrido en la Escuela Nacional N° 40 de San Cristóbal, que dejó como saldo la muerte de Ian, un alumno de 13 años, y otros dos menores heridos, no habría tenido origen en un conflicto dentro del ámbito escolar. Así lo confirmaron autoridades provinciales al señalar que, con la información disponible hasta el momento, “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque remarcaron que la investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y “no se descarta ninguna hipótesis”.
El ministro de Educación, José Goity, explicó que el agresor “no registra antecedentes en el sistema educativo” ni intervenciones previas de equipos socioeducativos durante su trayectoria escolar. No obstante, indicó que se detectó una “situación intrafamiliar muy compleja” que atravesaba al entorno del menor, un aspecto que ahora forma parte de las líneas de análisis.
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En ese sentido, insistió en la necesidad de abordar el caso “con profundidad y de manera transversal”, evitando conclusiones apresuradas mientras se avanza en la recolección de pruebas.
Asimismo, el Equipo Socioeducativo va a trabajar en la escuela, aunque por el momento no habrá clases. Los funcionarios remarcaron que se trata de un hecho sin antecedentes de esta magnitud en Santa Fe, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral que contemple tanto la investigación como la asistencia a las víctimas y el análisis de los factores que pudieron haber influido en el ataque.
El agresor "es un menor no es punible"
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la investigación penal se desarrolla con un alto grado de reserva debido a que tanto el presunto autor como las víctimas son menores de edad. En ese marco, explicó que el joven involucrado es no punible según la legislación vigente, por lo que se trabajará en una estrategia conjunta con áreas de Niñez y Desarrollo Humano para definir medidas que serán puestas a consideración de la Justicia.
También dijo que hay otros dos adolescentes heridos, de 13 y 15 años, que fueron trasladados a efectores públicos. “Siempre tratamos de ser muy prudentes y queremos extremar por pormenores investigativos, por lo cual no se van a develar ni al momento de judicializarse”, advirtió Cococcioni. E indicó que el área de Niñez de la Provincia junto con Seguridad “tiene un programa en cuanto a cómo proceder sobre el autor, propuesta que será trasladada al fiscal del caso”.
La respuesta del gobierno provincial fue a pedido por el gobernador Maximiliano Pullaro e incluyó el envío inmediato de un equipo interministerial a la ciudad para asistir a las familias y a la comunidad educativa, además de avanzar en el esclarecimiento del hecho. Las autoridades destacaron que, junto a la investigación judicial, se desplegarán dispositivos de contención y acompañamiento en la escuela, donde se suspendieron las clases mientras se interviene con equipos especializados.