"El agresor es no punible", dijeron

Ataque en San Cristóbal: Gobierno sostiene que “no fue un conflicto escolar” y que se investiga el caso

El ataque que conmocionó a la ciudad del oeste santafesino no habría tenido origen en un conflicto escolar, según las primeras evaluaciones oficiales. Mientras avanza la investigación -con resguardo por tratarse de menores-, el gobierno provincial desplegó un abordaje integral que combina medidas judiciales, análisis del entorno del agresor y contención a la comunidad educativa.