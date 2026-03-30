El menor baleado en San Cristóbal permanece estable tras ser trasladado a Santa Fe
Desde el Hospital Orlando Alassia confirmaron que el paciente ingresó lúcido y estable, con heridas superficiales que no comprometen órganos vitales, y permanece bajo monitoreo en la sala de cuidados especiales.
La rápida derivación permitió que el menor ingresara en condiciones estables.
Un estudiante de 13 años fue trasladado desde la ciudad de San Cristóbal a Rafaela y finalmente al Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe luego de resultar herido por un alumno armado que ingresó a la escuela N° 40, Mariano Moreno. El ataque dejó un fallecido y otros tres heridos, uno de ellos en estado de extrema gravedad.
El Dr. Pablo Ledesma, director del Alassia, informó sobre la situación del menor y destacó la rápida actuación de los equipos médicos: “Quiero felicitar al equipo de salud tanto de San Cristóbal como de Rafaela, que una vez ocurrido el suceso procedieron a la evaluación de los niños y la derivación consecuente en las excelentes condiciones en que llegó el paciente, trasladado por el 107”.
El director agregó detalles sobre la llegada y estado del paciente: “Ingresó en buenas condiciones clínicas, lúcido, estable, ubicado en tiempo y espacio. En estos momentos está siendo ingresado a la sala de cuidados especiales. Son heridas, pequeños hematomas producto de los perdigones, que no interesan órganos vitales”.
Monitorizaciónycuidadosespeciales
El subdirector del hospital, Daniel Farina, explicó la importancia de la derivación y el monitoreo continuo: “Estas heridas son múltiples y hoy, gracias a las tecnologías y al uso de la telemedicina, la información llega más rápido que el paciente. Los estudios que se pudieron realizar previo a la derivación ya se iban coordinando con los diferentes especialistas, porque estos perdigones están alojados principalmente en cabeza y cuello”.
El ataque ocurrió dentro del establecimiento educativo y generó escenas de pánico.
Farina precisó que la situación del menor se mantiene bajo control: “Afortunadamente el niño está estable, necesita ser monitorizado durante estas primeras 24 horas y ver la evolución por el lugar de alojamiento de los perdigones, cabido ocular, cuello, etc. Pero sin compromiso. Está estable y sí necesita monitorización justamente para ver las variables vitales y cómo va evolucionando”.
Altacomplejidad
Ledesma destacó que el hospital cuenta con la mayor complejidad pediátrica de la provincia, con subespecialidades y terapia intensiva preparadas para casos graves: “Este hospital contempla la más alta complejidad de atención, no solo para este paciente, sino para todo aquel que necesite cuidados intensivos. La actualización del parte médico se manejará cada 24 horas, a menos que surja alguna novedad”.
En un primer momento el menor fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela.
La rápida derivación y coordinación entre los equipos de San Cristóbal, Rafaela y Santa Fe permitió que el menor ingresara en condiciones estables, recibiendo atención inmediata de especialistas y con seguimiento constante para garantizar su evolución.