Sobre el sangriento ataque en San Cristóbal

True Crime Community en la mirada de un especialista

El tecnólogo Rodrigo Álvarez había alertado en El Litoral sobre la existencia de este tipo de grupos de extrema violencia. El trágico tiroteo en la Escuela Mariano Moreno expuso el poder de penetración que tienen estas siniestras redes internacionales que actúan en la “deep web”.