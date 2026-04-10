La compuso un docente

Cuando el dolor no encuentra palabras, nace la música: la canción que abraza a San Cristóbal

Gerónimo Núñez reflejó, a través de letra y melodía, el dolor y la angustia tras el evento trágico en la Escuela N° 40. Captura la sensación de pérdida pero también la búsqueda de esperanza en medio del dolor.