El Gobierno provincial pone en marcha este jueves una nueva subasta pública de bienes incautados al delito, una herramienta que ya se convierte en una de las marcas de gestión en materia de recuperación de activos vinculados a organizaciones criminales. La actividad se realiza en el Salón Metropolitano de Rosario.
Seguí en vivo la quinta subasta de bienes incautados al delito
El Gobierno de Santa Fe realiza este jueves desde las 16 la quinta subasta pública de bienes incautados al delito en Rosario, con 150 lotes, más de 5.400 inscriptos y atención a medios desde las 15.45.
A qué hora empieza la subasta en Rosario
En esta quinta edición, que tendrá inicio a las 16hs, se rematan 150 lotes, entre ellos autos, motos y hasta un avión. El dato que más peso toma en la previa es el volumen de interesados: se anotan 5.411 personas de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una señal del alcance federal que gana este mecanismo.
Qué se subasta y cuántos inscriptos hay
La exhibición de los bienes se desarrolló este miércoles y continuó durante la mañana del jueves, antes de la subasta. Cientos de personas recorrieron el predio para observar de cerca los vehículos y otros elementos que serán ofrecidos, en una instancia clave para quienes ya completaron la inscripción obligatoria.
Desde la gestión provincial remarcan que la política apunta a debilitar el poder económico de las organizaciones criminales y transformar esos bienes en recursos para la sociedad. Hasta ahora, las subastas realizadas permitieron obtener más de 3.589 millones de pesos, fondos que luego se destinan a reparación de víctimas, resarcimientos y programas públicos.
Los controles de seguridad antes del remate
Para participar fue obligatorio anotarse online. Tras ese paso, los datos de las personas interesadas se cruzan con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con la Policía de Investigaciones, con el objetivo de verificar que no exista vinculación con organizaciones criminales de Santa Fe.
La Provincia también informa que garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos subastados. Eso implica el cambio de patente y la asignación de un nuevo dominio, anulando la relación registral con el titular anterior. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica y tranquilidad a quienes resultan compradores.
La previa suma además declaraciones del secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien destaca el movimiento en la exhibición y sostiene que la iniciativa busca mostrarle a la ciudadanía que puede participar con total tranquilidad, además de remarcar la presencia de inscriptos de todo el país.