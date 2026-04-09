La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), del Gobierno de Santa Fe, confirmó que 5.411 personas se inscribieron para participar en la próxima subasta pública, que se realizará el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario.
Gran expectativa por la subasta en Rosario: autos, camionetas y hasta un avión
Es el número más alto de inscriptos para el remate que lleva adelante el Gobierno Provincial. Hay participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La subasta organizada por la Aprad será el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano, de la ciudad de Rosario. Contará con 150 lotes, entre los que hay un avión.
El dato cobra relevancia no solo por la magnitud de interesados -el número más alto de todos los remates-, sino también por la amplitud federal de la convocatoria, ya que se registraron participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “el nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad y que se ha demostrado en las cuatro ediciones anteriores de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertidos en recursos útiles para todos los santafesinos”.
Asimismo, el funcionario subrayó que “desde el Gobierno Provincial impulsamos estas iniciativas porque entendemos que los bienes que provienen del delito deben transformarse en oportunidades para la comunidad, y eso es lo que logramos con cada subasta”.
La subasta contará con 150 lotes, entre los que habrá un avión, autos, y motos, entre otros elementos.
Con este nivel de participación, la Provincia ratifica el interés creciente que despiertan estas iniciativas y la importancia de consolidar políticas de administración de bienes destinadas a garantizar un Estado más eficiente y cercano a la gente.
Seguridad
Para poder participar del proceso fue requisito obligatorio completar la inscripción online, ya que todos los datos de las personas interesadas se cruzarán ahora con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con la Policía de Investigaciones para corroborar que no tengan ninguna vinculación con organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe.
Como se informara, la Provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos, un dato importante para dar tranquilidad a la ciudadanía que se quiera inscribir y que quiera participar de la subasta. En este sentido, se cambian las patentes de los vehículos asignándoles un dominio totalmente diferente anulando la vinculación con el anterior titular registral.
Será la quinta subasta de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Entre las cuatro anteriores se recaudaron más de 3.500 millones de pesos.
Sobre la Aprad
La Aprad es el organismo provincial que administra los bienes y efectos secuestrados o sometidos a otras medidas judiciales derivadas de delitos o contravenciones, con el fin de darles utilidad social.
Los bienes pueden ser automóviles, insumos informáticos, celulares, joyas o muebles. En el caso de vehículos, pueden asignarse a la Policía, al Servicio Penitenciario o a instituciones educativas y asistenciales de la provincia. También pueden ser rematados o compactados. Los elementos de cocina, vestimenta y demás bienes hogareños pueden destinarse a entidades de beneficencia.