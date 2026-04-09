Será el 16 de abril

Gran expectativa por la subasta en Rosario: autos, camionetas y hasta un avión

Es el número más alto de inscriptos para el remate que lleva adelante el Gobierno Provincial. Hay participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La subasta organizada por la Aprad será el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano, de la ciudad de Rosario. Contará con 150 lotes, entre los que hay un avión.