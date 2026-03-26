Recupero de activos

Provincia rematará 150 vehículos incautados al delito: ya está abierta la inscripción

El evento se realizará el 16 de abril en Rosario e incluye desde autos de alta gama hasta un avión. Los interesados tienen plazo hasta la medianoche del 7 de abril para registrarse de forma obligatoria a través de la web oficial de Santa Fe.