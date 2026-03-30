#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Subasta en Rosario

Más de 2.000 personas ya se inscribieron para participar del remate de bienes incautados al delito

Será el próximo 16 de abril y se rematarán autos, motos y un avión, entre otros elementos. Las inscripciones continúan abiertas hasta el 7 de abril inclusive a través de http://www.santafe.gov.ar/subasta. Hasta el momento se han recaudado más de 3.589 millones de pesos en instancias anteriores, hecho que debilita la estructura criminal y vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para los santafesinos.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, dio a conocer los principales datos de la subasta que se llevará en el Salón Metropolitano de Rosario.El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, dio a conocer los principales datos de la subasta que se llevará en el Salón Metropolitano de Rosario.
Seguinos en
Por: 

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó este lunes sobre el importante nivel de interés y participación registrado para la próxima subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Hasta el momento son más de 3.589 millones de pesos los obtenidos en las subastas realizadas, hecho que posibilita devolver bienes a la comunidad, resarcimiento y reparación de víctimas de los delitos y asistir a la sociedad a través de distintos programas.

Durante el encuentro, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, dio a conocer los principales datos de la subasta que se llevará a cabo el 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario: “Ya son más de 2.000 las personas interesadas en participar, que se han inscripto, instancia obligatoria para validar sus datos”. En ese sentido, remarcó que ese mecanismo “nos permite saber que no haya ninguna vinculación con las organizaciones criminales a la que le quitamos los bienes, hecho que da seguridad a quienes los adquieran”.

Escauriza sostuvo que una de las misiones de la Aprad “es quitarle la plata a los criminales, hay que quitarle los bienes para debilitar sus estructuras y que los delincuentes no sigan teniendo dinero en la calle”.

Por último, el funcionario sostuvo que “esta política del Gobierno de Maximiliano Pullaro le saca al motochorro su herramienta con el cual cometió el delito, que es la moto, y la vendemos, pero también a quien comete delito a través de un escritorio, como al que compró un avión privado con el dinero que obtuvo de manera ilícita”, para luego indicar que “por primera vez estamos vendiendo un avión privado, acción que muestra la magnitud de daño que ocasiona el delito”.

Mirá tambiénProvincia rematará 150 vehículos incautados al delito: ya está abierta la inscripción

Por su parte, el subsecretario de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), Hernán Matich, se refirió al trabajo previo que lleva adelante el organismo: “Hay una tarea administrativa, técnica y legal para preparar los bienes subastados, que los vehículos tengan su chapa patente con nuevo dominio, para que quien compre no tenga ninguna vinculación con los anteriores titulares”.

Matich contó que “en esta subasta esperamos recaudar un importe cercano a los 700 u 800 millones de pesos, recursos que son utilizados en le sostenimiento del funcionamiento de la Aprad, y el ordenamiento y logística de las comisarías. También se aplican al resarcimiento y a la reparación de víctimas de los delitos y en actividades de utilidad social”.

Inscripción e instancias del remate

El remate, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, incluirá alrededor de 150 lotes entre vehículos, motos, bienes de distinto tipo y, por primera vez, una aeronave. La misma se llevará a cabo en el Salón Metropolitano y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial http://www.santafe.gov.ar/subasta hasta el 7 del mismo mes.

Entre los principales bienes se destacan 74 motocicletas, dos cuatriciclos, 72 automóviles, de los cuales 11 son camionetas, el avión de seis plazas, el fondo y los elementos de comercio de la ciudad Rosario. Cada uno parte de un precio base entre un 25 y 35% de valor de mercado.

El 15 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 18, quienes se hallan inscripto pueden ver los bienes a subastar y si lo creen conveniente concurrir con un mecánico para la inspección.

En tanto, el 16 de abril, día de la subasta, también se exhibirán los vehículos desde las 8 de la mañana hasta las 13, para luego desde las 14.30 hasta las 15.30 iniciar con el proceso de acreditación y dar comienzo a las 16.20 con la subasta.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Gobierno de la Provincia
Santa Fe
Rosario
Maximiliano Pullaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro