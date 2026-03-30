Subasta en Rosario

Más de 2.000 personas ya se inscribieron para participar del remate de bienes incautados al delito

Será el próximo 16 de abril y se rematarán autos, motos y un avión, entre otros elementos. Las inscripciones continúan abiertas hasta el 7 de abril inclusive a través de http://www.santafe.gov.ar/subasta. Hasta el momento se han recaudado más de 3.589 millones de pesos en instancias anteriores, hecho que debilita la estructura criminal y vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para los santafesinos.