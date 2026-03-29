El Estado Nacional comienza a desprenderse de inmuebles en Santa Fe
Se trata de los lotes que quedaron vacíos al norte de barrio Guadalupe, donde alguna vez se pensó en hacer una circunvalación que conecte la capital provincial de Este a Oeste. También hubo planes de vivienda que no prosperaron.
El drone de El Litoral muestra el sector de los terrenos. De fondo la Laguna Setúbal. Foto: Fernando Nicola
A principios de la década 1980 una decisión gubernamental definió el futuro de una importante porción de tierra ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe. Lo que en los papeles se había proyectado como una vía rápida, que conecte la costanera con la Av. Blas Parera, quedó en la teoría. Ese ambicioso plan no se concretó y los terrenos afectados a tal fin quedaron vacíos.
Algunas de esas manzanas fueron convertidas por los propios vecinos como canchas de fútbol y otras simplemente quedaron a la espera de alguna idea estatal. Así surgió el “Programa Arraigo” que buscaba dotar de viviendas la zona, pero tampoco se avanzó en ese sentido. Más de dos décadas después el Estado Nacional comienza a desprenderse de estos lotes.
A través de sendas subastas, el gobierno federal busca generar ingresos vendiendo la franja de terrenos disponibles en este sector del norte capitalino. La manzana en cuestión está ubicada en la zona delimitada por General Paz, Dorrego, Pje Roca y Azcuénaga.
De Este a Oeste. La franja de terrenos ubicados al norte de barrio Guadalupe. Foto: Fernando Nicola.
En detalle
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es la que tiene bajo su órbita el control de estos predios y es esta oficina quien impulsa la subasta. Cronológicamente, las compulsas se realizarán el 21, 23 y 29 de abril y los terrenos tendrán como destino desarrollos inmobiliarios.
La primera subasta pone a consideración de los interesados, tres parcelas cada una de 216 metros cuadrados lo que totaliza 648 metros cuadrados a vender.
Las imágenes que forman parte de los pliegos.
“La titularidad dominial de los inmuebles le corresponde al ESTADO NACIONAL ARGENTINO - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD” explica el pliego luego de una compra a un privado todo lo cual consta en la “Escritura N° 116 de fecha 14/05/1971”.
Y agrega: “Los inmuebles se corresponden a terrenos baldíos donde existe vegetación, no contando con delimitación física, encontrándose en buen estado de mantenimiento y conservación, hallándose libres de edificaciones”.
Las imágenes que forman parte de los pliegos.
Además, el documento detalla: “La zona cuenta con todos los servicios esenciales, lo que contribuye a su habitabilidad. Además, hay diversas líneas de colectivos urbanos que facilitan la movilidad”.
“En sus proximidades, hay dos instituciones educativas: la Universidad Católica y la Universidad Tecnológica Nacional. Asimismo, a pocas cuadras se ubica una unidad militar conocida como GADA (Grupo Artillería Defensa Antiaérea)”, enumera.
La segunda contienda se desarrollará (siempre online) el 23 de abril a las 14 y el precio de base es de 58.863 dólares. En este caso, se ponen a consideración dos terrenos de 216 metros cuadrados, lo que totaliza 432 m2 para esta subasta, ubicado sobre Pje. Roca S/N.
De igual modo que los anteriormente citados terrenos, estas parcelas fueron compradas por Vialidad Nacional en la década del 70, según consta en las escrituras tal como se detalla en los pliegos.
Finalmente, para el 29 de abril quedó pactada la tercera subasta destinada a vender lotes en el citado sector de la capital santafesina. Son dos terrenos de 216 m2 también ubicados sobre Pje. Roca S/N y el precio base es 56.054 dólares.
Parte de los lotes que entran as subasta.
La AABE, un cambio de autoridades y algunas incógnitas
Como contó El Litoral, hacia fines de 2025 el gobierno de Javier Milei cambió la dirección de la AABE. Fue a través del decreto 919/2025, publicado el 24 de diciembre del pasado año.
La citada agencia estaba conducida por Nicolás Pakgojz, quien asumió una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tras las elecciones de mediados de año. En su lugar, la administración libertaria puso en funciones a Tania Alejandra Yedro.
Hasta entonces, Yedro se desempeñaba como directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina dependiente de la AABE.
Cabe recordar que esta agencia tiene importantes implicancias para Santa Fe por los inmuebles que el Estado Nacional tiene en la capital provincial. Además de los citados baldíos, existen otros predios de alta relevancia.
Por caso, se habla del edificio del Correo y de los terrenos ubicados detrás de la Estación Belgrano. El primero de ellos está parcialmente ocupado por oficinas gubernamentales, mientras que una porción importante está abandonada en vías aceleradas de deterioro.
Sobre el gran espacio verde detrás de la ex terminal ferroviaria, cabe decir que hay una parte intrusada (La Carbonilla), otra donde yacen restos del abandonado sistema de transporte y una restante libre.
En particular, aquí se avanzó con la elaboración de un Master Plan que incluye intervenciones urbanas, desarrollos inmobiliarios, apertura de calles, etc. Sin embargo, todo quedó en stand by en 2025 por ser un año electoral.
Entonces, será potestad del Estado Nacional, a través de la AABE, conocer el destino que se le dará a ambos inmuebles que por el momento siguen bajo la órbita federal.