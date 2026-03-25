El Gobierno nacional subasta terrenos en la ciudad de Santa Fe: ubicación y precios
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, desafectaron parcelas del ex "Programa Arraigo" en Pasaje Roca en la capital santafesina. Salen a la venta en bloque con una base de 56 mil dólares.
El Gobierno nacional subasta terrenos en la ciudad de Santa Fe.
En un nuevo paso hacia la optimización de los activos inmobiliarios del Estado Nacional, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó la subasta pública de dos terrenos estratégicos ubicados en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.
La medida, plasmada en la Resolución 21/2026 del Boletín Oficial marca la continuidad de la política de enajenación de inmuebles considerados "innecesarios" para la gestión pública.
Los inmuebles se encuentran ubicados en la calle Pasaje Roca S/N° (Departamento La Capital). Se trata de dos parcelas contiguas (Parcela 6 y Parcela 9) de 216 m² cada una, totalizando una superficie de 432 m² que será subastada bajo la modalidad "en bloque".
Desafectaron parcelas del ex "Programa Arraigo" en Pasaje Roca en la capital santafesina.
Desafectación y marco legal
La resolución destaca que estos terrenos estaban originalmente afectados al "Programa Arraigo" desde el año 1999. Sin embargo, tras una revisión técnica y administrativa, la Dirección de Asuntos Comunitarios determinó que "no obran antecedentes sobre solicitudes en dicho marco", lo que dio vía libre a su desafectación de las políticas de tierras del Poder Ejecutivo Nacional.
Salen a la venta en bloque con una base de 56 mil dólares.
El texto oficial subraya que esta decisión se enmarca en la "decisión política de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal", orientando los recursos hacia la planificación y ejecución de políticas públicas generales.
La intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos confirmó que no existen impedimentos patrimoniales para avanzar con la venta.
La venta se realizará mediante la plataforma SUBAST.AR.
Detalles de la subasta y tasación
El Tribunal de Tasaciones de la Nación fue el encargado de establecer el valor de mercado para la operación. Al 5 de enero de 2026, se fijó un valor venal de 83.800.000 pesos, con un equivalente de referencia de 56.054 dólares. No obstante, el pliego aprobado establece que la base de la subasta será de U$S 56.054.
La venta se realizará mediante la plataforma SUBAST.AR, el sistema de gestión electrónica obligatoria para el Sector Público Nacional. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y la concurrencia de oferentes, permitiendo que la puja se realice de manera digital y abierta.
La enajenación de estos terrenos en el Pasaje Roca representa un movimiento relevante en el mapa inmobiliario de la capital provincial, ya que libera parcelas que, durante décadas, permanecieron bajo una protección normativa que hoy el Estado considera agotada.
El pliego aprobado establece que la base de la subasta será de U$S 56.054.
El fin del "Programa Arraigo"
Para comprender la relevancia de la Resolución 21/2026, es necesario remitirse al Decreto 846/1991, norma que dio nacimiento al Programa Arraigo bajo la presidencia de Carlos Menem.
Este programa fue concebido como una respuesta del Estado Nacional ante una problemática social estructural: la falta de títulos de propiedad para las familias más humildes que ocupaban tierras fiscales de manera pacífica y prolongada.
El espíritu de aquel decreto se centraba en reconocer que el acceso a la propiedad de la tierra es una "necesidad básica" para el desarrollo armónico de los asentamientos.
A través de la creación de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales, el Ejecutivo buscaba regularizar la situación dominial de miles de ciudadanos en todo el país, permitiéndoles dejar de ser ocupantes para convertirse en propietarios legítimos.
Sin embargo, el escenario planteado en la reciente resolución de la AABE refleja un cambio de ciclo para las parcelas de Pasaje Roca. Al no registrarse solicitudes de regularización por parte de familias o entidades sociales en dicho marco, el Estado ha determinado que la función social prevista en 1991 ya no tiene aplicación en estos lotes específicos.
De este modo, lo que nació como una herramienta de justicia social y radicación poblacional, hoy se transforma —ante la falta de demanda comunitaria— en un activo prescindible que el Gobierno nacional busca monetizar para las arcas públicas.