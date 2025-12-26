De quién se trata

Un cambio en una agencia clave del gobierno nacional con implicancias directas para Santa Fe

En el Boletín Oficial se conoció la designación de la nueva titular de la Agencia de Bienes del Estado, organismo que administra terrenos e inmuebles de la Nación. En la capital santafesina, por ejemplo, están bajo su órbita el predio detrás de la Estación Belgrano, el edificio del Correo y la vieja traza de la circunvalación norte.