Más de 1.500 personas se anotaron en tres días para la subasta de bienes incautados al delito
La inscripción obligatoria cierra el 7 de abril y requiere un control previo de los interesados. El evento busca transformar el patrimonio de las organizaciones delictivas en recursos operativos para el Estado provincial.
Una postal de la última subasta de vehículos en la Estación Belgrano.
A solo tres días de la apertura de la inscripción, la nueva subasta de bienes incautados al delito organizada por el Gobierno de Santa Fe ya superó las 1.500 personas registradas. El remate se realizará el 16 de abril en Rosario y volverá a poner en escena una política que busca convertir activos del delito en recursos para la sociedad.
Según se informó oficialmente, hay interesados de 17 provincias del país, un dato que refleja el alcance federal que fue ganando esta herramienta con el paso de las distintas ediciones. La convocatoria es impulsada a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales.
El remate incluirá alrededor de 150 lotes entre vehículos, motos y bienes de distinto tipo. Además, esta edición tendrá una particularidad: por primera vez se subastará una aeronave, uno de los elementos que más atención despertó desde la apertura de la inscripción.
Esta edición incluirá unos 150 lotes y, por primera vez, una aeronave.
Una política con eje en el recupero
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el interés que despierta cada convocatoria no solo responde al valor y la variedad de los bienes ofrecidos, sino también al peso que fue tomando esta política dentro de la estrategia de seguridad y recupero patrimonial.
“Estos números demuestran que la sociedad acompaña una política clara: que el delito no quede impune y que todo lo que generó vuelva a la gente. En Santa Fe no sólo perseguimos el crimen, también recuperamos sus bienes para transformarlos en recursos al servicio de la sociedad”, señaló el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
La mecánica apunta a que los bienes provenientes de actividades delictivas puedan ser reutilizados en beneficio público. En ese marco, los recursos obtenidos se destinan a políticas públicas, reparación a víctimas y fortalecimiento institucional.
Esta edición incluirá unos 150 lotes y, por primera vez, una aeronave.
Control previo e inscripción obligatoria
Desde la Provincia explicaron además que el crecimiento en la cantidad de anotados muestra dos efectos concretos. Por un lado, una mayor participación ciudadana en procesos abiertos y controlados. Por otro, una señal política dirigida a las organizaciones criminales, en línea con la estrategia de seguridad de la actual gestión.
La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario y la inscripción será obligatoria hasta el 7 de abril a través del sitio oficial del Gobierno de Santa Fe: www.santafe.gov.ar/subasta. Antes de habilitar la participación, se realiza un control previo de los inscriptos para garantizar la transparencia del proceso.
Como ocurrió en anteriores remates, los vehículos que sean adjudicados recibirán una nueva patente. La medida busca evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios y reforzar las garantías para quienes participen de la subasta.