Remate

Quinta subasta de bienes del delito: comenzó la exhibición de vehículos en Rosario

Los inscriptos podrán observar los lotes este miércoles hasta las 18 y el jueves por la mañana. Con más de 5.400 anotados de todo el país, la provincia pondrá a la venta autos y motos incautados a organizaciones criminales.