En la jornada de este jueves, la comunidad educativa del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto comunicó a las autoridades superiores el hallazgo de un mensaje de contenido sospechoso en los baños del nivel medio. Ante esta situación, los directivos del establecimiento activaron de inmediato el protocolo establecido por la Provincia para este tipo de contingencias.
Venado Tuerto: amenaza en un colegio se suma a la ola de mensajes en todo el país
Tras el hallazgo de un escrito sospechoso en los sanitarios, la institución local activó los protocolos de seguridad vigentes. El fenómeno, que incluiría amenazas de tiroteos, se replica en diversas provincias y es investigado como un posible efecto de viralización por desafíos en redes sociales.
Como medida de prevención, el equipo directivo decidió suspender la presentación de buzos programada para esa fecha, aunque, por sugerencia del Ministerio de Educación, las clases continuaron desarrollándose con normalidad. Asimismo, se solicitó a las familias permanecer atentas e informar cualquier situación inusual a las autoridades.
Directivos del colegio y autoridades provinciales trabajan en conjunto para investigar la situación.
Sin embargo la comunicación genera preocupación en las familias venadenses y hay expectativa por el desarrollo de clases de este viernes 17 ante el hecho que aún está en investigación.
Respecto al mensaje hallado, fuentes de Seguridad confirmaron que a pesar de que se asemeja a los escritos hallados en otras instituciones y de que se presume que estarían relacionados entre sí con un desafío viral, no desestimaron el hecho y están investigando el episodio.
Autoridades de los ministerios de Educación, Seguridad y Justicia de Santa Fe están trabajando en la situación y en contacto permanente con la comunidad educativa.
Un fenómeno repetido
El episodio en Venado Tuerto no es un hecho aislado. En las últimas horas, se han reportado amenazas similares en escuelas de Santa Fe, Rosario, Pérez y otros puntos de la provincia. Muchos de estos mensajes aluden a supuestos tiroteos programados para este 17 de abril, lo que ha generado una gran sensibilidad debido al antecedente reciente en la localidad de San Cristóbal.
A nivel nacional, la situación es igualmente alarmante. El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, advirtió que escuelas en cinco provincias distintas amanecieron con mensajes de idéntico tenor. El funcionario vinculó estos hechos con un "efecto de viralización" entre jóvenes, posiblemente relacionado con desafíos difundidos en redes sociales como TikTok.
Protocolos y responsabilidad compartida
Frente a esta ola de amenazas, el Ministerio de Educación y el de Seguridad trabajan de manera conjunta. El protocolo vigente exige a las instituciones:
- Realizar la denuncia formal al 911.
- Dar aviso a la regional educativa correspondiente.
- Elaborar un acta detallada de lo sucedido.
Las autoridades han enfatizado que ninguna situación es minimizada, incluso si se sospecha que se trata de una broma de mal gusto, ya que constituyen una falta grave.
Desde las instituciones se ha hecho un llamado a la responsabilidad de las familias para controlar los elementos que los alumnos llevan a clase y para evitar la difusión de información no verificada que solo busca generar temor innecesario.