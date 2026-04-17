Preocupación

Venado Tuerto: amenaza en un colegio se suma a la ola de mensajes en todo el país

Tras el hallazgo de un escrito sospechoso en los sanitarios, la institución local activó los protocolos de seguridad vigentes. El fenómeno, que incluiría amenazas de tiroteos, se replica en diversas provincias y es investigado como un posible efecto de viralización por desafíos en redes sociales.