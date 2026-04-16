Un tema de salud pública e impacto comunitario

“Hablar de suicidio es una forma de prevención”

Cristina Gentile está a cargo del programa provincial que aborda esta temática con el foco, en particular, en dos grupos: niños y jóvenes, y adultos mayores. Dónde recurrir, a qué señales atender y la necesidad de derribar mitos.