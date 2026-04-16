Las cifras que difundió María Cecilia Vranicich, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, ante el Senado provincial el jueves último sacudieron aunque no sorprendieron: durante el año 2025 se registraron 448 suicidios en la provincia. Con respecto al total de muertes violentas, el concepto supera a las víctimas de siniestros viales (306) y a los homicidios dolosos (210).
“Hablar de suicidio es una forma de prevención”
Cristina Gentile está a cargo del programa provincial que aborda esta temática con el foco, en particular, en dos grupos: niños y jóvenes, y adultos mayores. Dónde recurrir, a qué señales atender y la necesidad de derribar mitos.
El dato, que formó parte del informe anual del organismo, es impactante y requiere más de una lectura, además de un abordaje integral.
Cristina Gentile es coordinadora del Programa de Abordaje del Suicidio del Ministerio de Salud de la provincia. Está a cargo de una temática que, asegura en diálogo con El Litoral, es prioritaria dentro de las políticas del actual gobierno santafesino.
“Notamos un aumento de situaciones de salud mental”, explica en el arranque de la charla.
A mediados de año el Ministerio de Salud de la provincia dará a conocer su propio registro, compuesto por los datos del MPA, el Registro Civil y la policía.
El registro que está en elaboración permitirá hacer una distinción de casos de suicidio por edades y localidades “para tener números de buena calidad y hacer un análisis por regiones”.
“Sí es importante tener en cuenta que el suicidio es una problemática grave a nivel mundial, y es multicausal: tiene que ver con lo subjetivo individual pero también con lo histórico, lo cultural, lo económico y social”.
En cuanto a los números, “son insumos para el armado de las políticas públicas que permiten hacer una lectura territorial y ver qué incidencias tienen esos factores a fin de evitar una visión sesgada o limitada a una cuestión individual”.
Más que números
- Si bien los datos de la provincia se van a dar a conocer a mediados de año, ¿en principio coinciden con la cifra que expuso el MPA?
- Para nosotros es una fuente, y claro que la consideramos. Resulta interesante pensar cuáles son las otras causas de muertes violentas que analiza el MPA. De todos modos, es necesario aclarar que el suicidio no es un delito: matar a alguien es un delito, pero matarse no lo es.
- ¿El suicidio es un tema específico de salud mental?
- Es un tema de salud pública que atañe a la integralidad de la persona y tiene impacto en toda la comunidad. Cuando ocurre un suicidio no solamente se siente afectada la gente allegada a la persona: lo está toda la comunidad, sobre todo en las localidades más chicas.
Pero es importante no reducir el tema a una única mirada desde lo psicopatológico: hablamos de la problemática del suicidio, no de una patología.
Dónde poner el foco
- Si los datos indican que de la cantidad de muertes violentas el mayor número corresponde a suicidios, ¿será que las políticas públicas tienen que focalizarse hacia esta problemática?
- Obviamente el esfuerzo hay que ponerlo en esta temática pero no conviene compararlo con los asesinatos, aunque puede ser entendida como violencia dirigida a la propia persona.
Por ejemplo, el otro dato que aparece en el informe del MPA es el de traumatismos por accidentes de tránsito. En ese sentido, vemos que hay personas que se accidentan “a repetición”. O gente que maneja con una conducta temeraria. Entonces, también se puede pensar que algo mueve a esa persona a generarse la muerte.
Por eso la lectura tiene que ser cuidadosa cuando hablamos de suicidio: todos tenemos un empuje hacia la vida y la producción y, también, un empuje hacia la muerte y la autodestrucción. Hay que analizar esto con profundidad para no comparar tan fácilmente los números.
- ¿Cómo se puede comunicar mejor sobre esta temática?
- Los medios tienen que trabajar en la prevención que es hablar de suicidio. Durante muchos años en el imaginario social estuvo la idea de que hablar del tema iba a hacer que la gente se suicide. Todo lo contrario: para aquella persona que está pensando en tomar esa decisión, que alguien se lo pregunte quizás logre que pueda contar lo que le pasa y calmar esa tensión psíquica que siente.
La ideación suicida, que es hablar sobre la muerte, nunca tiene que ser minimizada.
Si esa persona lo hace a repetición, hay que darle el lugar y escuchar atentamente, sin minimizar el dolor del otro ni entrar en darle consejos como: ”Tenés que pensar en tu familia”, “tenés toda la vida por delante”. Todo lo contrario: hay que escuchar, entender por lo que está pasando esa persona y acompañarla en lo que le está pasando.
A veces, ante una situación así, solemos decir: “Ya se va a pasar” y quizás esa persona no puede manejar el sufrimiento que está atravesando.
A dónde acuidir
- ¿Hay adónde recurrir? Porque no siempre se sabe qué hacer ante una situación así, con una persona que expresa su deseo de quitarse la vida. ¿Adónde la acompañamos, más allá de hacerlo con la palabra?
- Podemos acompañar a un centro de salud, a un hospital y, si se trata de una situación urgente, llamar al 107. Si es dentro de la escuela, se puede vincular la tarea con otros equipos. Venimos articulando con el Ministerio de Educación y capacitamos para que quienes escuchan, acompañen. Lo mismo se hizo con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través del programa Nueva Oportunidad.
Este es el modo de prevenir y asistir. El trabajo de posvención, que ocurre después de un suicidio consumado, es intersectorial: Salud solo no puede, tiene que ser una tarea de Educación, el taller, la Iglesia. El abordaje es integral e intersectorial.
- El Ministerio realiza capacitaciones específicas para el personal de Salud.
- Tenemos una guía de cuidados para el abordaje de autolesiones, intento de suicidio y suicidio consumado, con un marco normativo general y otro específico para niños, niñas y adolescentes.
Allí se explica qué hacer con un paciente cuando llega a un centro de salud con una ideación suicida o autolesiones y cómo abordarlo, aún si no hay profesionales de salud mental.
Contamos con el SICAP (Sistema de Atención Primaria), donde podemos diferenciar con códigos bien claros la ideación suicida, la autolesión y el intento de suicidio para contar con números de calidad.
La importancia de hablar
- Los datos llaman la atención, sea porque ocurren más casos de suicidios o porque se hacen públicos cuando antes no ocurría. ¿Te sorprende este escenario?
- No nos sorprende, siempre estamos dentro de la media provincial y sabíamos que después de la pandemia todo lo relacionado con salud mental iba a estar en aumento. Esta es otra problemática de la que hay que ocuparse mucho con capacitaciones y mesas intersectoriales.
- Cuando una persona tiene una ideación suicida, ¿siempre da señales?
- Hay que estar atentos cuando la persona se aísla, que es lo que llamamos retraimiento, se encierra en si misma o en su habitación, no quiere hablar, responde con monosílabos, hay desinterés, falta de motivación. También cuando hay persistencia de ideas negativas que pueden ir del “no me quiero levantar a la mañana”, hasta “estoy pensando de qué manera irme de este mundo”.
Es necesario prestar atención a los cambios repentinos de conducta, dificultades para trabajar, estudiar y dormir; sentimientos de fracaso y cuando hablan mal de si mismos: “No sirvo para nada”, “La responsabilidad es mía”, “Yo soy el problema”. Todas son señales de alarma.
- El tema es cómo escuchar al otro en este momento en que cada uno está sumergido en sus propios problemas y más atento a las redes sociales que al mundo exterior.
- En niños y jóvenes es especialmente importante entender qué les está pasando. Pero también qué nos pasa como adultos que no los estamos acompañando de la manera en que hay que hacerlo y por eso encuentran otros lugares donde se sienten alojados, como es el caso de las redes sociales.
- ¿Niños y jóvenes constituyen el principal grupo de atención para Salud?
- El programa provincial focaliza en dos grupos etarios: niños y adolescentes, y adultos mayores que es la franja etaria más invisibilizada. Nos encontramos con personas que viven solas, tienen enfermedades crónicas, no tienen familiares y a lo mejor quien se da cuenta de que hace mucho que no lo ve es el vecino.
Hay que volver a escuchar atentamente y a mirar al otro porque la indiferencia frente al malestar del otro también es una forma de violencia. Y porque todos podemos hacer algo.
La violencia hacia afuera la vemos en la sociedad y en lo que nos pasa como adultos, desde el insulto hasta el golpe. Pero en este caso puntual se trata de algo que va para adentro, no para afuera; ahí hay que poner la mirada.
También hay que derribar mitos: hablar del suicidio no lo induce, no es cierto que quien lo anuncia no lo cumple, tampoco que está ligado una depresión diagnosticada por profesionales de salud mental.