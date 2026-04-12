Informe de Gestión 2025

Menos homicidios, pero más violencia juvenil: la advertencia de Vranicich ante el Senado

La fiscal general del MPA expuso ante la Legislatura santafesina un panorama que combina cifras de baja en la violencia letal con nuevas formas de conflictividad, especialmente entre adolescentes, y reclamó respuestas institucionales.