El Senado ya reclamó un acuerdo

Diputados también opinará sobre el uso del nuevo edificio de Tribunales

Galassi ingresó un proyecto donde propone que el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa utilicen las instalaciones previstas para el sistema penal al momento de licitar la obra. El texto se terminará de definir en Asuntos Constitucionales antes de llegar al recinto.