La Fiscal General santafesina participó de una reunión con el Ministro de Justicia de la Nación
Durante el encuentro, miembros del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República de Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal –del cual Vranicich es vicepresidenta– compartieron información e intercambiaron opiniones.
María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe. Foto: MPA
María Cecilia Vranicich estuvo presente en un encuentro de intercambio que mantuvieron el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República de Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal –del cual Vranicich es vicepresidenta–, con el nuevo titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.
Fue durante la mañana de este jueves en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Vranicich destacó que “para los ministerios públicos es fundamental trabajar de forma coordinada con los diferentes niveles del Estado”, y valoró que “el flamante ministro de Justicia nos haya recibido”.
En tal sentido, agregó que “por su trayectoria al frente del Ministerio Público Fiscal de CABA, conoce el tipo de desafíos que debemos afrontar desde nuestras instituciones”.
Mahiques presidió el encuentro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: MPA
Jornadas
Luego del encuentro con Mahiques, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo de Política Criminal mantuvieron una reunión interna.
En ese marco, se ratificó la decisión de realizar las XXXVIII Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos Fiscales y Narcocriminalidad el jueves 1 y el viernes 2 de octubre en Rosario.