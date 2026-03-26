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Se incendió un automóvil en San José del Rincón

Ocurrió durante la siesta de este jueves, a un costado de la ruta provincial 1, aproximadamente a la altura del kilómetro 7,5. Afortunadamente, no hubo lesionados que lamentar.

El automóvil estaba estacionado a metros de la ruta provincial 1. Foto: GentilezaEl automóvil estaba estacionado a metros de la ruta provincial 1. Foto: Gentileza
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Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I debió apresurarse este jueves para apagar las llamas que estaban consumiendo un automóvil en jurisdicción de la ciudad de San José del Rincón.

Los uniformados, del cuartel de la capital provincial, acudieron a la cuadra de calle Los Aromitos al 3800, que es paralela a la ruta provincial 1 (aproximadamente en el kilómetro 7,5).

Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar. Foto: GentilezaAfortunadamente, no hubo víctimas que lamentar. Foto: Gentileza

Daños

Los bomberos rápidamente extinguieron las llamas, pero igualmente para ese momento ya los daños eran graves en la totalidad del chasis y su interior. También los destrozos en el motor eran importante.

Se trataba de un Chevrolet Corsa de color blanco, sobre el que no trascendieron mayores detalles.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría 20a, que investiga el hecho.

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