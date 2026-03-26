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En 3 de Febrero y Juan Díaz de Solís

Impactante choque frontal entre un colectivo y una moto; un herido

El motociclista sufrió traumatismos en rostro y cráneo y fue trasladado de urgencia al Cullen. En tanto el chofer del micro y los pasajeros resultaron ilesos.

La imagen da cuenta de la violencia que tuvo el encontronazo. Foto: GentilezaLa imagen da cuenta de la violencia que tuvo el encontronazo. Foto: Gentileza
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Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras protagonizar un choque frontal con un colectivo de la Línea 4 en barrio San Lorenzo, en un siniestro vial ocurrido durante la mañana del jueves.

El hecho se produjo cuando la unidad de transporte circulaba por calle 3 de Febrero y, al girar hacia Juan Díaz de Solís, impactó contra la motocicleta. De acuerdo con las primeras informaciones, el rodado menor se desplazaba a alta velocidad.

Traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió traumatismos en el rostro y el cráneo, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado al hospital Cullen para una mejor atención.

El conductor del colectivo no presentó heridas. Según manifestó, la presencia de la moto lo sorprendió y no logró evitar la colisión.

En la zona trabajaron servicios de emergencia y personal correspondiente para asistir al herido y ordenar la circulación, que se vio momentáneamente afectada.

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