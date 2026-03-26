Impactante choque frontal entre un colectivo y una moto; un herido

Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras protagonizar un choque frontal con un colectivo de la Línea 4 en barrio San Lorenzo, en un siniestro vial ocurrido durante la mañana del jueves.
El motociclista sufrió traumatismos en rostro y cráneo y fue trasladado de urgencia al Cullen. En tanto el chofer del micro y los pasajeros resultaron ilesos.
Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras protagonizar un choque frontal con un colectivo de la Línea 4 en barrio San Lorenzo, en un siniestro vial ocurrido durante la mañana del jueves.
El hecho se produjo cuando la unidad de transporte circulaba por calle 3 de Febrero y, al girar hacia Juan Díaz de Solís, impactó contra la motocicleta. De acuerdo con las primeras informaciones, el rodado menor se desplazaba a alta velocidad.
Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió traumatismos en el rostro y el cráneo, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado al hospital Cullen para una mejor atención.
El conductor del colectivo no presentó heridas. Según manifestó, la presencia de la moto lo sorprendió y no logró evitar la colisión.
En la zona trabajaron servicios de emergencia y personal correspondiente para asistir al herido y ordenar la circulación, que se vio momentáneamente afectada.