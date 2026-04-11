Reconquista

La Mesa Intersectorial para el abordaje del suicidio avanzó en diagnósticos y estrategias regionales

El Ministerio de Salud de la Provincia convocó a un nuevo encuentro en el norte santafesino para fortalecer el trabajo articulado entre salud, gobiernos locales, instituciones y organizaciones sociales. Durante la jornada se compartieron diagnósticos territoriales y se presentó la Guía de Cuidados para el abordaje de la problemática.