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El velódromo de Rafaela supera el 60 % de avance y se consolida como obra clave para el deporte

La construcción del velódromo techado de Rafaela avanza a buen ritmo y ya supera el 60 % de ejecución. La obra, impulsada por el Gobierno de Santa Fe, se perfila como un eje clave para el desarrollo deportivo regional.