La ciudad de Rafaela continúa consolidando su perfil como polo deportivo con el avance sostenido del velódromo techado, una de las obras de infraestructura más relevantes de los últimos años. Impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, el proyecto ya superó el 60 % de ejecución y transita una etapa determinante en su desarrollo.
El velódromo de Rafaela supera el 60 % de avance y se consolida como obra clave para el deporte
La construcción del velódromo techado de Rafaela avanza a buen ritmo y ya supera el 60 % de ejecución. La obra, impulsada por el Gobierno de Santa Fe, se perfila como un eje clave para el desarrollo deportivo regional.
El intendente Leonardo Viotti destacó la magnitud de la iniciativa y su impacto a futuro: “Estamos frente a una infraestructura que marca un antes y un después para Rafaela, no solo por el ciclismo, sino por las oportunidades que generará en materia de eventos y desarrollo deportivo”.
Avances en la etapa estructural
Actualmente, la obra se encuentra en una fase clave, con trabajos enfocados en el cerramiento de los laterales del edificio, una instancia fundamental para garantizar el acondicionamiento del espacio interior. Esta etapa permitirá avanzar hacia la funcionalidad integral del predio.
En paralelo, se ejecutan tareas de hormigonado en el interior, que conformarán la base sobre la cual se desarrollará la pista de ciclismo y los distintos sectores previstos en el proyecto. Estos avances estructurales son determinantes para encarar las próximas fases de terminación.
El velódromo fue concebido como una infraestructura de alto nivel, con una pista diseñada bajo estándares técnicos específicos para la práctica profesional del ciclismo. La cubierta total del espacio permitirá su utilización durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas.
Además, el proyecto contempla áreas de circulación, sectores de servicios y espacios complementarios destinados tanto a deportistas como al público, lo que amplía su funcionalidad y lo posiciona como un escenario apto para competencias y actividades de diversa escala.
Rafaela, cada vez más cerca de consolidarse como ciudad del deporte
Para el intendente Viotti, la obra responde a una demanda histórica de la comunidad y abre nuevas posibilidades: “Es una obra muy esperada que fortalece el crecimiento de Rafaela como ciudad del deporte. Nos permite pensar en competencias de nivel y en mayor inclusión para nuestros deportistas durante todo el año”.
El velódromo techado no solo potenciará el desarrollo del ciclismo, sino que también funcionará como un espacio multipropósito, capaz de albergar diferentes disciplinas y eventos, consolidando a Rafaela como un punto de referencia en el mapa deportivo regional.