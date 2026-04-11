La ciudad de Esperanza fue escenario de una nueva entrega de certificados de capacitación laboral, en un acto que reunió a autoridades locales, provinciales y a decenas de vecinos que completaron instancias de formación orientadas al mundo del trabajo.
Entregaron 81 certificados de formación laboral en Esperanza
En un acto encabezado por el intendente Rodrigo Müller y el funcionario provincial Gabriel Vega, 81 vecinos de Esperanza recibieron certificados de capacitación laboral en el marco de los programas “Formando Esperanza” e “Impulsa”.
La actividad se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Municipal y estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Müller junto al director de Capacitación y Formación Profesional de la provincia, Gabriel Vega. En total, se entregaron 81 certificados correspondientes a seis cursos vinculados a distintas áreas productivas y de servicios.
Entre las capacitaciones se incluyeron propuestas como Mejora continua mediante metodología 5S, Comercio Digital, Community Manager, Sistema Constructivo Steel Frame y Auxiliar de Montador Electricista Rural, todas con fuerte orientación a la inserción laboral.
“El Estado está para dar oportunidades”
Durante el acto, el intendente Müller destacó la importancia de la formación continua como herramienta de desarrollo personal y profesional. “Es una gran satisfacción ver el Salón Blanco lleno de personas que decidieron capacitarse y sumar herramientas para crecer”, expresó.
En esa línea, remarcó el rol de las políticas públicas en la generación de oportunidades: “El Estado está para dar oportunidades y para que quienes están en una situación desventajosa puedan cambiar su futuro”.
Formación como punto de partida
Por su parte, Vega subrayó que la entrega de certificados representa más que un cierre de etapa: “Este acto es un reconocimiento a los logros de cada uno. Pero también es un punto de partida, porque lo que hagan a partir de ahora con estas herramientas depende de ustedes”.
El funcionario destacó además la oferta formativa disponible a nivel provincial, que incluye más de 150 cursos virtuales, gratuitos y asincrónicos, orientados a ampliar las posibilidades de capacitación en todo el territorio.
Asimismo, insistió en la importancia de la decisión política para impulsar este tipo de políticas: “Para que hoy estemos acá fue clave la decisión del gobernador y del intendente de invertir en formación”.
Programas que articulan capacitación y desarrollo
La iniciativa se enmarca en dos programas complementarios. Por un lado, “Formando Esperanza”, impulsado a nivel local, que identifica demandas de capacitación y promueve propuestas acordes a las necesidades del mercado laboral de la ciudad.
Por otro, el programa provincial “Impulsa”, que busca fortalecer las economías regionales mediante la formación en sectores estratégicos como agricultura y ganadería, industria, turismo, comercio y tecnología.
Ambas herramientas apuntan a un mismo objetivo: mejorar la empleabilidad y generar condiciones para el desarrollo productivo a partir del conocimiento y la capacitación.
Amplia participación institucional
El acto contó además con la presencia de funcionarios del gabinete municipal, concejales y referentes de instituciones educativas y tecnológicas, reflejando un abordaje integral de la formación para el trabajo.
La entrega de certificados no solo significó un reconocimiento individual, sino también una muestra del impacto colectivo de las políticas de capacitación, en una ciudad que apuesta a fortalecer su capital humano como motor de crecimiento.
En ese sentido, la jornada dejó un mensaje claro: la formación continua se consolida como una herramienta clave para generar oportunidades, potenciar talentos y acompañar el desarrollo de la comunidad.