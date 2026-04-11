Departamento Las Colonias

"La Escuela Va al Museo": una cita renovada con la identidad y la historia regional en Humboldt

Impulsado por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, el programa inicia un nuevo ciclo lectivo consolidado como un puente fundamental entre las aulas y el patrimonio local. Con el objetivo de involucrar a todos los niveles educativos, la propuesta busca transformar el aprendizaje de la historia en una experiencia viva y participativa.