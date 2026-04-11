En el marco del inicio de las actividades institucionales y pedagógicas del año 2026, la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia ha formalizado el lanzamiento de una nueva edición del exitoso programa “La Escuela Va al Museo”.
"La Escuela Va al Museo": una cita renovada con la identidad y la historia regional en Humboldt
Impulsado por la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia, el programa inicia un nuevo ciclo lectivo consolidado como un puente fundamental entre las aulas y el patrimonio local. Con el objetivo de involucrar a todos los niveles educativos, la propuesta busca transformar el aprendizaje de la historia en una experiencia viva y participativa.
Esta iniciativa, que ya forma parte ineludible de la agenda cultural y educativa de la localidad de Humboldt y su zona de influencia, reafirma su compromiso de acercar la historia local y regional a las nuevas generaciones a través de una metodología inmersiva y vivencial.
Un proyecto con cimientos sólidos
Tal como se desprende de la información institucional, el proyecto fue impulsado por la Asociación Amigos con un objetivo claro y ambicioso: involucrar de manera activa a los distintos niveles educativos para que reconozcan al Museo Histórico no solo como un repositorio de objetos, sino como un verdadero espacio de aprendizaje y enseñanza.
Desde su implementación sostenida a partir de años anteriores, la propuesta ha logrado romper con la visión tradicional del museo estático.
“Buscamos que la historia local no sea algo abstracto que se lee en un libro, sino algo que se puede ver, tocar y sentir a través de los testimonios de nuestros pioneros”, han señalado desde la Asociación en oportunidades anteriores.
La experiencia de aprender “en el lugar”
Grupos de estudiantes, acompañados por sus docentes y guías especializados del museo, recorren las distintas salas participando de charlas y observaciones directas.
Lejos de las aulas convencionales, los alumnos tienen la oportunidad de interactuar con el patrimonio:
Observando maquinarias agrícolas que marcaron el desarrollo productivo de la colonia. Conociendo objetos de la vida cotidiana de las familias inmigrantes. Escuchando relatos que contextualizan la formación y el crecimiento de la comunidad.
Esta interacción transforma el aprendizaje en una experiencia significativa, fomentando el sentido de pertenencia y el respeto por el legado de los antepasados.
“Un lugar vivo que conecta con nuestras raíces”
Desde la institución subrayan el valor pedagógico y social del programa.
Se define al museo como “un lugar vivo que nos conecta con nuestras raíces y nos invita a descubrir la historia que nos une como comunidad”. En este sentido, la edición 2026 continuará profundizando los lazos con las escuelas de nivel inicial, primario y secundario.
La respuesta de las instituciones educativas ha sido, históricamente, muy positiva, destacando la calidad de las visitas guiadas y la capacidad de los organizadores para adaptar los contenidos a las diferentes edades y currículas escolares.
Coordinación de visitas y contacto
Con las puertas abiertas a una nueva temporada de descubrimientos, la Asociación Amigos del Museo Histórico de la Colonia invita a todas las escuelas interesadas a sumarse a esta experiencia.
Para coordinar turnos y obtener más información sobre las modalidades de las visitas, los directivos y docentes pueden comunicarse a través de WhatsApp al teléfono 3496-579251.