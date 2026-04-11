Mediante el Decreto Nº 0672, firmado el 8 de abril por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía), el Gobierno de Santa Fe resolvió prorrogar por un año el Plan Incentivo a la Asistencia, más conocido como premio a la Asistencia Perfecta.
La provincia de Santa Fe prorrogó por un año el premio a la Asistencia Perfecta
La continuidad del incentivo a la asistencia escolar en Santa Fe se fundamenta en que "ha sido beneficiosa para el sistema". Esta semana se publicó el decreto correspondiente.
La medida tiene vigencia desde el 1° de marzo de 2026 y alcanza al personal docente de gestión pública y privada, así como a asistentes escolares, en línea con los decretos que le dieron origen en 2024 y sus sucesivas modificaciones.
Desde el Ejecutivo provincial justificaron la continuidad en los resultados obtenidos: “El resultado de la medida dispuesta oportunamente ha sido beneficioso para el sistema educativo y por ello resulta relevante prolongar su vigencia”, se señala en los considerandos del decreto.
El decreto establece además que el financiamiento se sostendrá mediante readecuaciones presupuestarias internas, garantizando así la continuidad del plan sin afectar otras partidas. De este modo, el Plan Incentivo a la Asistencia seguirá vigente al menos hasta marzo de 2027.
Cómo funciona
El esquema establece un incentivo económico mensual y otro trimestral destinado a docentes y asistentes escolares que cumplen con la asistencia al aula. Se trata de una política destinada a reducir el ausentismo docente y a reconocer la continuidad pedagógica en las aulas.
En su diseño original, el Gobierno provincial la presentó también como una herramienta de ordenamiento del gasto. “El Estado debe garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad impulsando acciones que eviten cualquier tipo de restricción al derecho a aprender”, fundamenta el decreto que creó el programa en 2024.
Último pago: más de $7.200 millones
En paralelo a la prórroga, el Gobierno provincial concretó recientemente un nuevo desembolso del programa. El pasado 26 de marzo se abonó el incentivo correspondiente a febrero a 74.978 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de toda la provincia.
La inversión total ascendió a $7.248.542.636, con montos actualizados en relación a lo percibido durante 2025. “El programa Asistencia Perfecta es una política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que reconoce el trabajo y el esfuerzo del docente en el aula, que permite la continuidad de los aprendizajes de los chicos y las chicas y al mismo tiempo hace que el sistema educativo sea más justo y eficiente”, sostuvo el ministro Goity.
Decreto Nº 0672